主子獻身「坐滿平底鍋」肉還溢出來　網：快檢查家裡！

▲QQ：來吧！要怎麼處理隨便你！（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

奴才看到這一幕，心都涼一半！喵星人QQ在自家的廚房玩耍，卻突然窩進平底鍋，好像找到了「新寶座」，只見肥美的肉肉塞滿整個容器，甚至還「溢」出來了，牠卻還是坐得很愜意。飼主彤蒿兒發現毛孩自動「獻身」，開玩笑發文，「你有做錯事嗎？是要我紅燒還是三杯？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲聰明又親人的QQ。

▲QQ剛被領養回家時超級膽小，連貓跳台也不太敢走。

▲這是海豹嗎？

彤蒿兒接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，這是她第一次擁有自己的廚房，充滿好奇心的兒子也跟著到處探索，「不知道何時，QQ就自己默默躺進平底鍋，真的很無厘頭！」她笑著說，毛孩個性很親人，但是比較膽小，「剛領養回家的時候，連跳台都不太敢走呢！」

▲QQ在電暖器前取暖超放鬆。

▲這是人吧？工讀生出來！

彤蒿兒以前是個標準「狗派」，但是自從1年多前領養QQ之後就改觀了，總是被喵星人鬼靈精怪的舉動鬧得哭笑不得，「牠非常聰明，知道自己做錯事、怕被罵，就會立馬躲起來。」她也說起毛孩「超像工讀生」的事蹟，「牠很喜歡躺在暖爐前面耍廢，只要電源一打開，就會自己來躺好，有一次還睡到說夢話呢！」

▲QQ要和汪哥哥好好相處喔～

這張逗趣的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，已經吸引9千多名網友按讚，大家紛紛留言，「請問你檢查過家裡了嗎？」、「拿來作貓體盛剛好。」、「蓋子蓋不起來！」、「換個中華炒鍋。」、「也太主動XD這動作是在挑釁，還是有心事活不下去了？」、「三杯、紅燒、清蒸、都可以喔！一臉感覺不在乎～」、「貓毛炒蛋蛋！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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