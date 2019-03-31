愛家高富帥「貓生勝利」卻「看不開」　媽：越長大越鬥

▲鬥雞眼的Cola。（圖／IG帳號「_mimimaaw_」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

布偶貓Cola可說是「人生勝利組」，身材高挑、魁梧，個性黏人撒嬌，除了是一位「好好先生」之外，在家中也擔任照顧弟弟妹妹的責任，不過牠天生有一對「鬥雞眼」，反差萌的外表讓飼主Abby Huang笑得貼文分享，「老天爺是公平的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲瞳孔放大的時候，鬥雞眼比較不明顯～

▲Cola長大後，越來越「看不開」。

Abby Huang向《ETtoday寵物雲》說，隨著兒子長大，「看不開」的情況越來越明顯，「牠瞳孔放大時就不會，但只要瞳孔縮小，就是鬥鬥鬥！」她時常忍不住想像如果Cola「擬人化」之後，會長成什麼樣子，「高富帥但卻鬥雞眼，笑死！」

▲Cola不但脾氣好、愛撒嬌，也很會照顧小貓。

Abby Huang形容Cola的個性非常隨和，怎麼抱都不會生氣，「我們家有11隻貓、2隻狗，排行第5的Cola最調皮，還精通『第二外語』，很喜歡學汪汪『哇～哇～』地叫。」她繼續細數毛孩的優點，「牠都會幫忙弟弟妹妹清理，是個很愛家的大哥哥，而且蛋蛋還『曾經』很大顆喔！」

▲反差萌的布偶貓Cola讓人一看就被圈粉！

這張「反差萌高富帥」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，讓5千多位網友笑翻，紛紛留言，「鬥雞眼會不會常跌倒XD」、「我跟你說話，麻煩眼睛看著我！」、「那不是鬥雞眼，只是眼距很近而已啦！幹嘛這樣！」、「我還以為是徵友啟示哈哈哈哈！」、「很有特色，太可愛了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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