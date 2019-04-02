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俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞

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▲俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲黑皮回眸～（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

只可遠觀，不可近看！米克斯「黑皮」周末和家人一起出去玩，這天牠又蹦蹦跳跳「衝第一」，還不忘貼心回頭看看主人有沒有跟上來。媽咪將這一幕捕捉下來，覺得兒子在步道上「回眸一笑」的照片真是太帥氣了，仔細看卻發現歐告的表情其實「超ㄎ一ㄤ」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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如果黑皮走在前面，都會一直回頭確認媽咪跟上了沒。

▲俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑皮最愛出去玩了～

媽咪向《ETtoday寵物雲》提到，黑皮每次跑跑的時候，總是會咧嘴吐出舌頭，「我們每個周末都會去爬山，只要牠走在前面，一定會轉頭看、等我跟上來。」她說，兒子雖然身材修長魁梧，個性卻慢熟、愛撒嬌，「牠不喜歡陌生人，所以我每天早上6點前帶牠散步，晚上10點後去公園跑跑。」

▲俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然是隻大歐告，卻非常撒嬌呢～

▲俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑皮最喜歡膩在人身上。

媽咪感性地說到，自從遇見黑皮，每一天都過得很美好、很豐富，「因為牠需要大量的活動，所以我總是想盡辦法在周末、假日帶牠上山下海。有時候也會覺得很累，但只要想到這孩子每天花了8、9個小時等我回家，那份全心全意的愛，這一切都不算什麼。」

▲俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主的妹妹所養的狗狗「芯芯」超愛黑皮。

▲俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞（圖／黑皮媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑皮帥氣的身影。

這張「歐告回眸」的照片被分享到臉書社團「米克斯傳奇」後，引起許多網友討論，紛紛曬出自家毛孩崩壞照，並且留言，「沒事沒事～只是有點ㄎㄧ尢而已！」、「不仔細看，很帥！」、「黑狗好像都這樣XD」、「瞬間變喜德？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 黑狗歐告

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