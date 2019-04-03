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卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR

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▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Jacob輕輕鬆鬆駕馭～（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

完美平衡！喵星人「Jacob」發現奴才在家裡堆滿紙箱，迫不及待找到最舒服的位置趴下來休息。飼主Katrina回頭一看，卻發現兒子的「寶座」只靠著紙板跟桌腳作支撐，底下幾乎懸空，毛孩卻還一臉淡定「折手手」，讓她忍不住發文分享，「想嚇死娘親我嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲個性撒嬌的Jacob。

▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲自帶無辜感的雙眼。

▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中另外一隻貓咪「Levi」武功還沒這麼好～

Katrina向《ETtoday寵物雲》表示，兒子在「懸空寶座」上一待就是4個小時，「一開始只是折手手，後來就整個睡著了。」她看見毛孩一臉「被打擾」的模樣，才發現自己多慮了，「我們家最大隻的『Levi』武功就沒有這麼熟練，Jacob果然是走優雅路線的呀！」

▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Jacob小時候就很萌～

▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黏人的Jacob是米克斯。

Katrina提到，Jacob是個非常愛撒嬌的「黏人精」，每天都乖乖地等著奴才起床、下班，在家裡時也總是喜歡在家人腳邊繞來繞去，「牠實在跟得太緊了，有時候很擔心一不小心就會踩到尾巴。」有些網友被萌暈，詢問貓咪品種，「牠是浪浪所生的米克斯喔！其實要用心養，每隻都是美喵，也希望大家以領養代替購買。

▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中另外兩隻貓咪Levi和Minnie。

▲卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4HR（圖／網友Katrina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3隻貓咪都很黏人！

這幾張「輕功喵喵」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」以後，讓5千多名網友笑翻，紛紛留言，「牠趴的很穩啊，是母親大人多慮了。」、「貓：我是如此苗條～」、「功力深厚！」、「輕功紙箱上飄～」、「貓界小龍女？」、「牠想跟你證明牠很瘦。」、「這是個完美的力平衡XD」、「你們這些大驚小怪的人類！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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