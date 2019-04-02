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飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒不能吃了！

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實習記者吳美依／採訪報導

「本宮是很注重用餐品質的！」飼主謝小姐陪著寵物「山山」吃飯，發現牠不小心把1顆飼料撒了出來、掉在地板上，便不假思索地撿起來，想要丟回碗中，沒想到立刻招來「貓拳伺候」。毛孩氣噗噗暴打奴才，好像在說，「超過3秒了啦！不能吃啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒了！（圖／網友謝小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲山山：掉在地上，很髒！（圖／網友謝小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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▲飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒了！（圖／網友謝小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲山山完全不讓人碰，很有個性。

謝小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，6、7歲大的山山是朋友家的貓咪所生，但是從小就「只可遠觀」，「牠不讓人摸摸、抱抱，完全無法靠近，所以也從來沒洗澡過。但是，如果被『愛的小手』搓揉，就會很開心。」毛孩「很有個性」，一發現鏡頭拍攝就會揍人，還會指定要吃某店家賣的白吐司，「而且一直都很易怒！」

▲飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒了！（圖／網友謝小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲山山看到鏡頭就會暴怒打人。

▲飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒了！（圖／網友謝小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然一直都「只可遠觀」，但是謝小姐還是很愛山山的～

謝小姐提到，雖然山山在家是個霸道小公主，但卻獨愛父親，感情很好，就像是「小三」一樣，她開玩笑地說，「我也曾經找過寵物溝通，山山說『很喜歡這個家，可是被摸、被抱太害羞了』，真的很三八，完全沒有盡到1隻貓咪該有的本份！」

▲飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒了！（圖／網友謝小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲山山只愛謝小姐的父親。

這則「潔癖貓貓」的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引起熱烈討論，許多網友紛紛留言，「應該是飯後甜點，或是吃完飯要玩～」、「別跟貓講道理……無用！」、「牠氣到沒食慾了XD」、「貓：我只是先放那，沒說不吃，動什麼動啦！」、「髒了怎麼吃？教養真好。」、「那個是牠預留的宵夜啦～」、「還會瞪人耶XD」、「貓：地板那麼髒，不然你吃啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 飼料護食

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