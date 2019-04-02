差1步到房間！　愛睏法鬥「卡在門口」度估：走不動惹..

▲胖迪：我走不動惹……。（圖／網友張瑞佩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

快來人護駕呀！法國鬥牛犬「胖迪」剛結束早晨散步，想要回到房間裡休息，可是實在是太累了，走到一半竟突然「斷電」，楚楚可憐地「卡」在房間門口，彷彿已經用盡最後一絲力氣，當場「度估」。飼主張瑞佩看見這一幕忍不住大笑，「就差1步，要睡也要進來再睡吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲媽咪說，胖迪「電力耗盡」至少要補眠3天。

▲胖迪超喜歡出去玩，臉上堆滿笑容。

▲愛運動的胖迪～

張瑞佩向《ETtoday寵物雲》提到，胖迪非常喜歡出門玩耍、運動，但總會把自己累成這副模樣，「出門行動力200％，回家只剩0％！」汪汪在影片拍攝的前一天到旗津玩沙、逛街，「隔天早上要出門散步牠還爬不起來，要我從3樓抱到1樓，回家就卡在那邊了。」

▲胖迪是個貼心又溫馴的乖寶寶。

張瑞佩表示，這隻小法鬥的個性非常貼心、溫馴，平日體諒主人要上班，都乖乖在家睡覺，等到最喜歡的假日到來，才會開開心心去郊遊，「胖迪要出門，會自己把牽繩咬過來，吃完飯也會幫忙收拾，咬著碗拿給我洗，真的乖到無可挑剔。」

▲胖迪吃飽飯還會幫忙收拾呢！

這段「法鬥斷電」的影片被分享到臉書社團「法鬥王國」之後，讓許多網友都笑翻，紛紛留言，「媽媽…我不行了…要昏倒了…」、「媽媽抱抱，我走不了～～」、「這是牠的極限了XD」、「這是在沉思嗎？」、「光是推開門，就用盡最後一把洪荒之力了。」、「請連接上充電裝置。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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