新屋小狐狸二度遭棄　終於到新家聽姐姐彈琴「安穩甜睡」

實習記者吳美依／採訪報導

還記得桃園的招手小狐狸嗎？牠回到收容所之後又經歷了一次棄養，幸好現在終於等到永遠的家，並且改名叫做Cody。2位姐姐都拿出十足的耐心陪伴，學習如何當個好主人，還會彈鋼琴給狗狗聽，讓「新屋浪浪不孤單」的小編感動不已，「我心中無限感激，謝謝他們的努力！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲小狐狸一開始還想衝下車找熟悉的志工。（圖／「新屋浪浪不孤單」小編提供）

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汪汪日前二度被退養，原因是「家裡有人不讓寵物進房間吹冷氣」，讓「新屋浪浪不孤單」小編覺得難以接受，但也慶幸地在心中默念「回來就好」。雖然經歷許多波折，卻讓狗狗終於遇見「三度錯過」的家人，小編說，其實這一家四口來過好幾趟，「他們第一次來小狐狸還很怕人，第二、三次來，狗狗又被認養走了，這一次終於等到。」

▲小狐狸的居家生活～（圖／「新屋浪浪不孤單」小編、飼主提供）

小編向《ETtoday寵物雲》表示，原本有點擔心認養人第一次養狗，可能會太過寵溺或是遇到挫折，但是2位小女孩態度非常積極，「她們一直說要帶小狐狸去公園、去爬山，還要找寵物泳池，讓小狐狸好好訓練因車禍跛掉的後腳。」汪汪離開園區之前，頻頻想要衝下車尋找熟悉的志工，但是她真心希望毛孩能幸福，還大聲地說，「我不要你了！」

領養人非常願意學習如何做籠內訓練、培養安全感，或者耐心地用輕快口氣鼓勵狗狗往前走，他們發現小狐狸出現分離焦慮的現象，也透過Line與小編討論如何改善，並且每天傳訊息分享居家訓練的情況，最後自行模擬出一套方法，趁連假好好嘗試「陪牠耗」！

▲Cody現在很幸福哦！

Cody的新媽媽提到，平常小女兒下午放學會先回家，跟狗狗玩一玩，再用牽繩拉著陪在旁邊寫功課、練琴，汪汪安心聽著柔和音樂睡著的畫面，非常溫馨。小編感動地說，「真心祝福Cody當個乖寶寶，一定要幸福！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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