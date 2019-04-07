ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

新屋小狐狸二度遭棄　終於到新家聽姐姐彈琴「安穩甜睡」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者吳美依／採訪報導

還記得桃園的招手小狐狸嗎？牠回到收容所之後又經歷了一次棄養，幸好現在終於等到永遠的家，並且改名叫做Cody。2位姐姐都拿出十足的耐心陪伴，學習如何當個好主人，還會彈鋼琴給狗狗聽，讓「新屋浪浪不孤單」的小編感動不已，「我心中無限感激，謝謝他們的努力！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲新屋小狐狸到新家改名「Cody」　聽姐姐彈琴「安穩甜睡」（圖／「新屋浪浪不孤單」小編、飼主提供）

▲小狐狸一開始還想衝下車找熟悉的志工。（圖／「新屋浪浪不孤單」小編提供）

請繼續往下閱讀...

汪汪日前二度被退養，原因是「家裡有人不讓寵物進房間吹冷氣」，讓「新屋浪浪不孤單」小編覺得難以接受，但也慶幸地在心中默念「回來就好」。雖然經歷許多波折，卻讓狗狗終於遇見「三度錯過」的家人，小編說，其實這一家四口來過好幾趟，「他們第一次來小狐狸還很怕人，第二、三次來，狗狗又被認養走了，這一次終於等到。」

▲新屋小狐狸到新家改名「Cody」　聽姐姐彈琴「安穩甜睡」（圖／「新屋浪浪不孤單」小編、飼主提供）

▲小狐狸的居家生活～（圖／「新屋浪浪不孤單」小編、飼主提供）

小編向《ETtoday寵物雲》表示，原本有點擔心認養人第一次養狗，可能會太過寵溺或是遇到挫折，但是2位小女孩態度非常積極，「她們一直說要帶小狐狸去公園、去爬山，還要找寵物泳池，讓小狐狸好好訓練因車禍跛掉的後腳。」汪汪離開園區之前，頻頻想要衝下車尋找熟悉的志工，但是她真心希望毛孩能幸福，還大聲地說，「我不要你了！」

領養人非常願意學習如何做籠內訓練、培養安全感，或者耐心地用輕快口氣鼓勵狗狗往前走，他們發現小狐狸出現分離焦慮的現象，也透過Line與小編討論如何改善，並且每天傳訊息分享居家訓練的情況，最後自行模擬出一套方法，趁連假好好嘗試「陪牠耗」！

▲新屋小狐狸到新家改名「Cody」　聽姐姐彈琴「安穩甜睡」（圖／「新屋浪浪不孤單」小編、飼主提供）

▲Cody現在很幸福哦！

Cody的新媽媽提到，平常小女兒下午放學會先回家，跟狗狗玩一玩，再用牽繩拉著陪在旁邊寫功課、練琴，汪汪安心聽著柔和音樂睡著的畫面，非常溫馨。小編感動地說，「真心祝福Cody當個乖寶寶，一定要幸福！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 新屋動物之家收容所志工領養米克斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車突變重」　爸傻眼：..

影／掃墓除草見「3個洞洞」　他驚喜發現「憨厚鄰居」..

小貓看醫生好自在　打針完「舔肉球洗臉」：一塊小蛋糕

卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4..

7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲..

飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒不能..

差1步到房間！　愛睏法鬥「卡在門口」度估：走不動惹..

主子獻身「坐滿平底鍋」肉還溢出來　網：快檢查家裡！

愛家高富帥「貓生勝利」卻「看不開」　媽：越長大越鬥

「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

超仙雪狐「小時候像老鼠」萌爆　媽曝飼養血淚：一點都..

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：..

6歲臘腸雙眼白內障、瘦成皮包骨　飼主裝箱「惡劣棄養..

萌貴賓瞄準紅心90度抬腳「棒溜」　媽一旁待命.....

咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」　專業無辜表情.....

最霸氣要飯！　小白狗擺臉色「咬碗怒摔」：撿屎的汪家..

車內下雨！「乾溼乾溼」他崩潰狂擦　灑水基笑吹冷氣：..

「磁鐵汪」鑽胯下卡位「該邊搖滾區」　30分鐘只黏他..

對車「狂喵」遭路人側目！　5分鐘後小橘貓爬出引擎

聽到腳步聲叼娃娃探頭　黃金獵犬瞇眼燦笑搖尾巴：早安..

散步回來好餓！小拉拉見宵夜口水失控　嘴邊牽絲掛2條

帝雉「春天來了」！　絕美雄鳥「振翅打鬥」珍貴瞬間曝..

貪吃柴「飢餓臉」緊盯祭拜美食　網笑：地基主消化不良

小主人驚醒哭鬧！霸氣喵保姆「肉球關燈」　耐心哄睡：..

誰的「黃金雞腿」掉了！　他遇「都市傳說」網友求外送

抵制造神假新聞！全台近50個學生會大串聯發起連署

大綠小綠難再合作？　綠營2020立委陷提名危機

連假開工不緊繃！5招伸展操跟肩頸痠痛、下背僵硬說b..

南韓電音天后結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都..

撕五星旗欲點火...　高雄「拒一國兩制」遊行險爆衝..

孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代..

三玄宮還願民眾高喊凍蒜 　韓國瑜：喊3聲爽一下就好..

中職／黃恩賜熬過復健奪首勝MVP：終於沒有對不起自..

民眾簇擁韓國瑜拜媽祖狂喊「選總統」！王鴻薇：其他人..

購屋族搶入市　Sway：現在的低價是明天的高價

寵物動物熱門新聞

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

狗會咬人還不說！寵物美容師濺血..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

陪搭特製雲霄飛車　喵張大嘴：衝..

台南安平撿到比特犬　待失主認領

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

讀者迴響

熱門新聞

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

狗會咬人還不說！寵物美容師濺血..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

陪搭特製雲霄飛車　喵張大嘴：衝..

台南安平撿到比特犬　待失主認領

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

貪吃蜥闖雞舍吞蛋　誤吞6顆高爾..

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

超仙雪狐「小時候像老鼠」萌爆　媽曝飼養血淚：一點都不夢幻！

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘悸：牠害怕不想動

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面