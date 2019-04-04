小貓看醫生好自在　打針完「舔肉球洗臉」：一塊小蛋糕

▲Mono打針完，把獸醫院當自己家了～（圖／Mono爸爸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

初生之犢不畏虎！2個月大的米克斯「Mono」到獸醫院去做身體健康檢查、注射預防針，年紀小小的牠非常淡定，打針結束後還當場開始「洗臉」了，彷彿把醫院當自己家，天然呆的模樣讓爸爸笑得發文，「養貓這麼久，就你看醫生最怡然自得。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲2個月大的Mono一見到爸爸就撒嬌。

▲Mono非常黏人。

爸爸接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，之前就有打算再添一位主子，剛好就在家附近遇見Mono，還被瘋狂磨蹭，「不忍心看到小貓咪在外面流浪，而且牠又這麼撒嬌，所以覺得是註定好的緣分。」 他發現浪浪右眼睜不開，因此把毛孩帶到獸醫院檢查，幸好只是鼻子阻塞、上呼吸道發炎，沒有大礙，「都被戳屁屁了，牠還坐在看診檯上舔腳掌、吃剩下的營養膏，真的沒見過貓咪看醫生還不會怕的！」

▲Mono很喜歡跑到浴室玩水，還把整個床墊弄濕。

這張「小貓老司機」的逗趣照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，已經吸引2.5萬人按讚，網友們紛紛笑翻留言，「『涉世未深』啦！」、「貓：哼！什麼大風大浪本喵沒見過？」、「見過世面的老司機呢！」、「這是已經把醫師處裡掉了的意思嗎？」、「小孩就是天真無邪，不知社會險惡！」、「失去蛋蛋後，才會知道醫生不是什麼好人XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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