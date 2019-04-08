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賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

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▲賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎（圖／網友慈愉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲M將大擺臭臉：「可以把牠弄走嗎？」（圖／網友慈愉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

甜蜜的負荷！米克斯貓「M將」躺在沙發上休息，賓士貓弟弟「小P」卻跑過來「饋休」，整隻貓倒貼過來，像是甩也甩不掉的口香糖。M將被這「窒息的愛」擠到快要沒位置了，只好站起身來，用超厭世的眼神看向奴才求救，表情就像在說，「可以把牠弄走嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎（圖／網友慈愉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲M將、小P硬要一起坐上小跳台，結果就把它坐斷了。

飼主慈愉接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，M將打從娘胎就臭臉，好像從來沒有開心過，雖然有點排斥被摸摸、抱抱，平時卻也很喜歡陪著奴才，「小P的個性則非常撒嬌，常常依靠著別人睡覺，好像沒有骨頭一樣。兄弟倆個性截然不同，卻又很互補。」

▲賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎（圖／網友慈愉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兄弟倆平時少根筋，照顧起小貓「咩咩」卻會瞬間變身暖男。

這張逗趣的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，已經吸引近9千名網友按讚、留言，「表情好到位！」、「好重～」、「無奈的表情，想來不是第一次了，超有戲XD」、「牠的臉會說話～」、「馬麻你看牠啦！」、「走開啦！」、「有夠厭世XDD」、「一臉不耐煩耶～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 賓士貓虎斑撒嬌厭世眼神死

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