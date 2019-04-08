曾嗆「有貓沒我」！　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖喔

▲阿婆甜蜜稱讚Bowie好乖，在保護神明呢！（圖／網友Donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

又收服一位奴才！網友Donna的阿婆（客語：奶奶）以前很排斥貓咪，聽見孫女要帶回橘貓「Bowie」，還曾說出「有貓沒我，有我沒貓！」沒想到，現在老人家整天說毛孩「好可愛」，有天看見Bowie躺在阿彌陀佛的畫像前面睡覺，還親暱稱讚，「好乖喔，保護神明欸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Bowie很喜歡跳到神明桌上睡午覺、偷喝聖水。

▲Bowie從澳洲飛回來，舟車勞頓，一臉氣噗噗。

Donna接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，家中還有2隻汪汪，3隻寵物目前仍在磨合中，「以前阿婆覺得貓咪都陰陰的、很可怕，也不知道怎麼相處。當初她一聽見我要從澳洲把Bowie帶回台灣，還一直勸我送養。」現在她聽見阿婆對貓貓這番「肉麻」的稱讚，真的快被笑翻，「神明不需要這傢伙來保護啦！」

▲阿婆第一次摸Bowie就知道要摸下巴～

Donna回憶，有一次阿婆在挑菜，頑皮的毛孩就在旁邊陪伴，一邊「監督」一邊偷吃，從此以後這對「曾祖孫」的感情變得非常好，「隨便喵2下，就一直稱讚『好棒喔，好會說話！』」但是，老人家偶爾還是會碎念，「Bowie如果叫不來，就說我沒教好牠，人家可是貓啊～」。

這張溫馨的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，已經吸引了1.3萬人按讚，網友們紛紛留言，「何止爬上神明桌乖，連尿尿、便便都要誇獎。」、「 現在變有貓就有我，沒貓你們也不要回來了！」、「記得去檢查一下戶口名簿。」、、「神明表示：？？？」、「我家的玩香灰都可以被說在報明牌了！」、「阿嬤養的橘貓……這貓未來份量不簡單。」、「虎爺你敢嘴？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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