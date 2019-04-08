ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

曾嗆「有貓沒我」！　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖喔

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲曾嗆「有貓沒我！」　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖喔（圖／網友Donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿婆甜蜜稱讚Bowie好乖，在保護神明呢！（圖／網友Donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

又收服一位奴才！網友Donna的阿婆（客語：奶奶）以前很排斥貓咪，聽見孫女要帶回橘貓「Bowie」，還曾說出「有貓沒我，有我沒貓！」沒想到，現在老人家整天說毛孩「好可愛」，有天看見Bowie躺在阿彌陀佛的畫像前面睡覺，還親暱稱讚，「好乖喔，保護神明欸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲曾嗆「有貓沒我！」　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖喔（圖／網友Donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲Bowie很喜歡跳到神明桌上睡午覺、偷喝聖水。

▲曾嗆「有貓沒我！」　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖喔（圖／網友Donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Bowie從澳洲飛回來，舟車勞頓，一臉氣噗噗。

Donna接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，家中還有2隻汪汪，3隻寵物目前仍在磨合中，「以前阿婆覺得貓咪都陰陰的、很可怕，也不知道怎麼相處。當初她一聽見我要從澳洲把Bowie帶回台灣，還一直勸我送養。」現在她聽見阿婆對貓貓這番「肉麻」的稱讚，真的快被笑翻，「神明不需要這傢伙來保護啦！」

▲曾嗆「有貓沒我！」　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖喔（圖／網友Donna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿婆第一次摸Bowie就知道要摸下巴～

Donna回憶，有一次阿婆在挑菜，頑皮的毛孩就在旁邊陪伴，一邊「監督」一邊偷吃，從此以後這對「曾祖孫」的感情變得非常好，「隨便喵2下，就一直稱讚『好棒喔，好會說話！』」但是，老人家偶爾還是會碎念，「Bowie如果叫不來，就說我沒教好牠，人家可是貓啊～」。

這張溫馨的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，已經吸引了1.3萬人按讚，網友們紛紛留言，「何止爬上神明桌乖，連尿尿、便便都要誇獎。」、「 現在變有貓就有我，沒貓你們也不要回來了！」、「記得去檢查一下戶口名簿。」、、「神明表示：？？？」、「我家的玩香灰都可以被說在報明牌了！」、「阿嬤養的橘貓……這貓未來份量不簡單。」、「虎爺你敢嘴？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音。

關鍵字： 米克斯阿嬤神明桌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

誰的「黃金雞腿」掉了！　他遇「都市傳說」網友求外送

新屋小狐狸二度遭棄　終於到新家聽姐姐彈琴「安穩甜睡..

影／差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車突變重」　爸傻眼：..

小貓看醫生好自在　打針完「舔肉球洗臉」：一塊小蛋糕

卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4..

俊美歐告帥氣回眸！　拉近一看「吐舌ㄎㄧㄤ臉」秒崩壞

差1步到房間！　愛睏法鬥「卡在門口」度估：走不動惹..

主子獻身「坐滿平底鍋」肉還溢出來　網：快檢查家裡！

愛家高富帥「貓生勝利」卻「看不開」　媽：越長大越鬥

「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

小拉拉見宵夜口水大失控...　嘴邊牽絲掛2條：開飯..

磁鐵汪硬鑽胯下卡位爭寵！　霸佔「該邊搖滾區」：就是..

貓奴心聲「買垃圾送玩具」　實測主子最愛垃圾排行榜！

白柴跳沙發滑倒花式折腰慘摔　落地惱羞找馬麻：都是抱..

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：..

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不..

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

1包中藥袋GET貓星人！牠「埋頭狂吸」爽到癱軟....

777幸運轉盤「周周抽餐券」得獎名單出爐！　9位幸..

霸氣貓「狼背影」監視！　寄宿博美嚇歪石化縮牆角：麥..

阿金趁紅燈「換主人」　背對爸穩坐隔壁機車：先走囉～

跟鵝走回家剩牠落單　「短腿跑百米」拍翅狂追：兄弟等..

7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴..

柴柴眼神超有戲！鬥雞眼、死魚眼難不倒　2千人笑翻：..

曾嗆「有貓沒我」！　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖..

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

全國首創！　台南智慧路邊停車格開單系統啟用　

亞桌賽打哭平野美宇慘虐張本智和　大陸「射日」再展霸..

「洋垃圾」湧入台灣！監察院批損政府形象　環保署回應..

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不..

1580元起享受高速讀取！WD推出籃標平價 NVM..

2辣妹鵝肉街平交道超嗨自拍　網轟「無腦」拿命開玩笑..

鄭文燦兩度參訪花博　盧秀燕：六都只差侯友宜了

在地職人誌「IN新竹」上線　鄭明發：以在新竹市工作..

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

寵物動物熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

讀者迴響

熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

小拉拉見宵夜口水大失控...　嘴邊牽絲掛2條：開飯了嗎？　

磁鐵汪硬鑽胯下卡位爭寵！　霸佔「該邊搖滾區」：就是你了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面