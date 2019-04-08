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車燈照到浪犬全跑光　走近看…受傷穿山甲「嚇壞捲成球」

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▲車燈照到浪犬全跑光　走近看…受傷穿山甲「嚇壞捲成球」（圖／網友龔豪君提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲穿山甲嚇壞了，捲成球狀。（圖／網友龔豪君提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

網友龔豪君5日晚上在山路上遇見流浪狗群聚、玩耍，但一見到大燈就一哄而散。他好奇靠近查看，竟然發現一隻受傷的穿山甲緊緊蜷曲，還害怕地不斷發出噴氣的聲音。雖然穿山甲嚇壞了，但幸好只受到輕微的皮肉傷，被移置到安全的邊坡上後，就很有活力地掘土離開。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

龔豪君接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，「一般而言，穿山甲在敵人離開後，就會迅速舒張開來逃離現場。但是，我都已經下車走到那裡，牠還是緊緊地捲成球狀。」他原本只想要簡單地拍照，後來才發現小動物身上有傷口，還微微滲出血，「其實拿起來的時候，就可以感覺到牠還是很有力氣，一碰到泥土，身體後半段還捲著，頭就已經很有力地開始鑽了。」

請繼續往下閱讀...

▲車燈照到浪犬全跑光　走近看…受傷穿山甲「嚇壞捲成球」（圖／網友龔豪君提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲穿山甲鑽進土裡。

龔豪君也曾經養過狗，「那些浪浪看起來沒有在搶食，反而比較像是在玩弄獵物，不過幸好牠們應該也還沒把穿山甲打開。」他後來留在原地等待，直到確認受傷的小動物安全離開，而且狗群距離事發地點還很遠，才繼續行程，開車下山。

特有生物研究保育中心則向本站表示，此案例處理方式正確，若非個體受重傷、身體虛弱，否則盡量不要人為介入，以免讓野生動物經歷遠離棲地的折騰，「穿山甲行動緩慢，遇到危險第一個反應就是捲起來，有時候不一定是需要救援。如果遇見類似狀況，可以撥打1999通知各地方縣市政府。如果需要暫時安置，也請找到堅固容器安置，並且提供飲水。」

【遇到受傷穿山甲怎麼辦？】

一、觀察穿山甲，若已經出現手腳受傷、尾巴斷裂等情況，造成個體虛弱，再人為介入。
二、撥打1999專線，或是聯絡各縣市政府（地方保育主管機關）並移送個體。
三、若需要暫時安置，請找到「堅固」容器讓穿山甲休息，例如：鐵籠、塑膠寵物外出籠。
四、穿山甲以螞蟻、白蟻為主食，因此建議民眾提供飲水即可，不要任意餵食。

►►►點我看「全台野生動物救傷單位」一覽表

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關鍵字： 穿山甲特有生物研究保育中心流浪動物

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