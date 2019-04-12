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彈跳肉球解鎖！　美喵見老鼠玩具「袋鼠魂附身」2000人笑翻

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寵物小組／綜合報導

看你還要裝多久，露餡了吧！網路上最近瘋傳一段有趣的影片，內容是有隻漂亮的喵星人這天看到主人帶了新玩具回來，好奇地坐在一旁觀看......。每想到當牠一看到眼前的老鼠玩具向一旁溜走，居然也快步追上，只是牠追上的方式是用跳的！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

有網友在臉書「有點毛毛的」轉貼這段視頻並驚訝註解，「原來我養的是一隻袋鼠呀。」畫面中可以看到，灰白色的貓咪雙眼緊盯著主人手上的玩具，雖然表情相當淡定，不過尾巴卻是悄悄地出賣了牠；只見貓咪一看到「老鼠」溜走，先是在原地愣了一秒，接著「解鎖」腳上的彈跳肉球，一步步地跳上去追，彷彿是袋鼠上身。

美喵見老鼠玩具「袋鼠魂附身」！（圖／有點毛毛的）

▲▼貓咪見到老鼠玩具從眼前溜走，下一秒居然......。（圖／有點毛毛的）

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美喵見老鼠玩具「袋鼠魂附身」！（圖／有點毛毛的）

這段影片貼出不到一日，就有將近2千名網友按讚、119次分享，數百人看完都在底下紛紛留言說，「這也太酷了吧！笑死」、「貓的身體，袋鼠的靈魂」、「袋貓來著～」、「太誇張了啦」、「看到假老鼠居然會變袋鼠」、「這絕對是稀有神奇寶貝」、「別人家的貓總是不會讓人失望」、「喵：不小心露餡了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

美喵見老鼠玩具「袋鼠魂附身」！（圖／有點毛毛的）

▲喵：我跳！我跳！我跳跳跳！（圖／有點毛毛的）

更多精采影音：

關鍵字： ‎未命名貓咪袋鼠有點毛毛的

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