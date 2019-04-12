貓耳有「密集藍點刺青」　她收編後超在意…一問才知暖心涵義

▲Kame耳朵內側有好幾個藍色點點。（圖／飼主陳小姐、林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

長知識了！飼主陳小姐和先生在農曆年前收編了親人又乖巧的浪浪Kame，但是卻始終非常在意貓咪身上的「不解之謎」，那就是毛孩耳朵內側的「藍色點點」。她近日好奇地在臉書社團「貓咪也瘋狂」貼文分享，果然獲得解答，原來那些圖案是「刺青」，同時也是國外廣為實施的絕育標誌。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Kame是一隻撒嬌又親人的小美貓。

▲Kame開掌花。

照片中，小玳瑁雙耳內都有好幾個密集的圓點，網友紛紛留言猜測，「第一眼看到以為發霉！」、「不知道的還以爲是蟲！」、「好像原子筆戳的喔！」但同時也有許多飼主表示，自家收編的浪貓來自澳洲，結紮時就被刺青，「記號一樣，只是可能體質的關係，已經淡掉了。」

▲可愛的Kame。

這篇貼文引起熱烈討論，有人非常讚許這種節育標誌更加人道、美觀，因為曾經聽說過許多漂亮的孩子只因「耳朵被剪」所以很難送養。但也有網友提出不同見解，認為刺青在深毛色、垂耳或是怕人的犬貓身上難以發揮辨識作用，「雖然各有利弊，但是以浪浪而言，能夠在遠距離清晰辨識是最好的，避免重複誘捕、做白工，甚至讓已紮毛孩再次挨刀。」

▲陳小姐和先生原本不愛貓，卻被喵孫「Navy」收服了。

▲2毛孩感情非常好喔！

▲有阿公、阿嬤疼的孩子最可愛。

陳小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，夫妻倆以前不喜歡貓咪，直到兒子帶回在外地讀書時認養的「Navy」，不知不覺地就被收服了，「先生在自家的農場裡發現了Kame，餵養1個月後，將孩子誘捕、結紮。原本打算請醫生幫忙送養，但已經有了感情、捨不得，就這樣多了1個喵孫。」她也提到，現在2毛孩每天一起吃飯、睡覺，還會互相追逐玩耍，感情非常好呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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