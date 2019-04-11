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剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！

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▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Blues偷咬妹妹小靜，還在嘴邊留下一搓毛！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

忘記擦嘴！米克斯兄妹「Blues」和「小靜」在家裡玩耍，一不小心鬧得太激烈，當場「吵架」了。雖然毛孩過一陣子就和好了，飼主Sigrid卻突然發現哥哥嘴巴旁邊「髒髒的」，靠近一看，才知道那是一搓黑毛，笑得貼文，「不要以為偷咬妹妹我沒有發現喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Sigrid家中3隻貓都是領養來的。

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3兄妹感情融洽。

Sigrid接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，Blues常常忘記自己體型比較大隻，和妹妹們玩得太瘋就會被兇，「牠不小心咬了小靜一口，對方就飛踢回來，2個孩子躺在桌上裝沒事。」她笑著說，兒子當時還一臉無辜的模樣，好像在問，「妳幹嘛拍我啦！」

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Blues脾氣非常好哦～

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Blues的奇葩睡姿。

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Blues夢到自己變成超人了嗎？

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這樣睡不會窒息嗎……？

Sigrid提到，Blues是一隻脾氣非常好的貓咪，就算被妹妹打也不會還手，還會可憐兮兮地喵嗚幾聲，跑來找奴才討拍，「只是，牠真的有點粗魯，就連撒嬌輕咬，還是很痛……。」毛孩雖然單純可愛，卻也很會記仇，「我先生很喜歡惡作劇，所以兒子都會趁爸爸在喝水的時候，在旁邊助跑，跳起來打人家小腿！」

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Blues的個性溫吞、愛撒嬌，卻被棄養2次，幸好現在的牠非常幸福哦！

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Sigrid的雙胞胎兒子也很疼愛喵喵們～

Sigrid從小就非常喜歡動物，但卻太害怕面對生離死別，所以一直不敢飼養，直到遇見一位很有愛心的中途大哥點醒，「他說，如果毛孩未來的日子裡是充滿愛和幸福地離開，那就沒什麼遺憾。身為飼主，則可以把這份愛持續傳遞給下一隻需要的動物，也是一個『善』的循環喔！」她被這個理念深深感動，也陸續向對方認養這3隻喵喵，「很希望大家一起『領養代替購買』！」

▲剛吵架…聖上嘴邊「一搓黑毛」　媽秒識破：偷咬妹妹！（圖／網友Sigrid提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幸福的一家人。

飼主將這張「被抓包」的搞笑照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」以後，讓許多奴才超有共鳴，紛紛留言，「想看妹妹身上有沒有一個洞？」、「這其實是蟑螂的腳腳啦～」、「牠以為裝萌的眼神就不會被發現XD」、「看，那個眼神加耳朵已出賣了你！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯領養

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