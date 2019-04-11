車禍「腰椎錯位」　癱貓「靜看籠外世界」…乖到讓人心疼

▲癱瘓的琪琪個性非常親人，願意讓人摸摸、抱抱。（圖／志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

如果可以選擇，誰願意流浪？米克斯「琪琪」年紀還很輕，卻因為一場車禍造成「脊椎錯位」，失去行走的能力，幸好及時被救援，住進板橋收容所。貓咪剛到新環境有些怕生，但很快就露出親人的本性，乖巧又愛撒嬌的模樣讓志工非常不捨，希望能幫牠找到永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

志工向《ETtoday寵物雲》表示，新北市動保處帶著傷貓接受X光檢查後，被發現第1、2腰椎已經斷裂、錯位，所以才會造成癱瘓，「雖然目前無法行走，但可能還需要再諮詢專科醫師仔細評估治療的可能。」她提到，琪琪會自行上廁所，只需要勤加更換尿布墊，否則容易造成褥瘡，「如果能夠時常幫孩子熱敷、按摩，也會讓牠更舒服一些。」

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▲琪琪會自行上廁所，照護上只需要勤加更換尿布墊。

志工回憶，第一次見面時，琪琪不吵也不鬧，安靜又乖巧地躺在尿布墊上，用那雙渴望的眼神看著窗外，似乎很想要再次站起來探索世界，「牠是一隻非常溫和的貓，不但願意讓人摸摸，也很喜歡被抱，讓人格外地心疼與不捨。」雖然目前收容所人員也很耐心地照顧這孩子，但還是希望有人能夠給予更齊全、專一的照顧。

▲琪琪進入收容所後乖巧又愛撒嬌，令人非常捨不得。

志工感慨，浪浪的生活真的非常辛苦，除了要想辦法四處覓食之外，還要面臨被人驅趕、浪犬追咬或是車禍的危險與恐懼，每一刻都不知道明天會在哪裡，「痛快一點的就直接死去，最辛苦的就如同琪琪一樣。」儘管如此，她還是抱有希望，期待毛孩有機會，遇見屬於自己的幸福。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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20190406拍攝~ 板橋動物之家-喵編號: 2019032702 (琪琪:後癱的親人貓咪,可抱可摸,尋找有緣人) 20190406拍攝~ 板橋動物之家-喵編號: 2019032702 (琪琪:後癱的親人貓咪,可抱可摸,尋找有緣人) 流浪的貓咪很辛苦 除了四處找食物外 被人趕.被狗咬.被車撞 這些每天都在上演 痛快一點就是生命消失 最辛苦的就像"琪琪"一樣,下半身癱瘓 目前不確定是否能夠治療 希望能遇到願意照顧牠的天使認養人 可以帶去檢查看看是否有復原的機會 "琪琪"個性很好,很乖巧,可抱可摸 歡迎到動物之家來看牠 看更多照片和介紹~ https://www.facebook.com/pg/%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8B%95%E7%89%A9%E4%B9%8B%E5%AE%B6-%E5%BF%97%E5%B7%A5%E9%9A%8A-%E5%96%B5%E5%96%B5%E5%BE%85%E8%AA%8D%E9%A4%8A-735791066532444/photos/?tab=album&album_id=1907249936053212 由板橋動物之家-志工隊-喵喵待認養發佈於 2019年4月8日 星期一

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