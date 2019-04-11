ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

車禍「腰椎錯位」　癱貓「靜看籠外世界」…乖到讓人心疼

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲車禍「腰椎錯位」…癱貓「靜看籠外世界」乖到讓人心疼（圖／志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲癱瘓的琪琪個性非常親人，願意讓人摸摸、抱抱。（圖／志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

如果可以選擇，誰願意流浪？米克斯「琪琪」年紀還很輕，卻因為一場車禍造成「脊椎錯位」，失去行走的能力，幸好及時被救援，住進板橋收容所。貓咪剛到新環境有些怕生，但很快就露出親人的本性，乖巧又愛撒嬌的模樣讓志工非常不捨，希望能幫牠找到永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

志工向《ETtoday寵物雲》表示，新北市動保處帶著傷貓接受X光檢查後，被發現第1、2腰椎已經斷裂、錯位，所以才會造成癱瘓，「雖然目前無法行走，但可能還需要再諮詢專科醫師仔細評估治療的可能。」她提到，琪琪會自行上廁所，只需要勤加更換尿布墊，否則容易造成褥瘡，「如果能夠時常幫孩子熱敷、按摩，也會讓牠更舒服一些。」

請繼續往下閱讀...

▲車禍「腰椎錯位」…癱貓「靜看籠外世界」乖到讓人心疼（圖／志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲琪琪會自行上廁所，照護上只需要勤加更換尿布墊。

志工回憶，第一次見面時，琪琪不吵也不鬧，安靜又乖巧地躺在尿布墊上，用那雙渴望的眼神看著窗外，似乎很想要再次站起來探索世界，「牠是一隻非常溫和的貓，不但願意讓人摸摸，也很喜歡被抱，讓人格外地心疼與不捨。」雖然目前收容所人員也很耐心地照顧這孩子，但還是希望有人能夠給予更齊全、專一的照顧。

▲車禍「腰椎錯位」…癱貓「靜看籠外世界」乖到讓人心疼（圖／志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲琪琪進入收容所後乖巧又愛撒嬌，令人非常捨不得。

志工感慨，浪浪的生活真的非常辛苦，除了要想辦法四處覓食之外，還要面臨被人驅趕、浪犬追咬或是車禍的危險與恐懼，每一刻都不知道明天會在哪裡，「痛快一點的就直接死去，最辛苦的就如同琪琪一樣。」儘管如此，她還是抱有希望，期待毛孩有機會，遇見屬於自己的幸福。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►►►點我聯絡「板橋動物之家」貓舍志工，看琪琪送養資訊。

20190406拍攝~ 板橋動物之家-喵編號: 2019032702 (琪琪:後癱的親人貓咪,可抱可摸,尋找有緣人)

20190406拍攝~ 板橋動物之家-喵編號: 2019032702 (琪琪:後癱的親人貓咪,可抱可摸,尋找有緣人) 流浪的貓咪很辛苦 除了四處找食物外 被人趕.被狗咬.被車撞 這些每天都在上演 痛快一點就是生命消失 最辛苦的就像"琪琪"一樣,下半身癱瘓 目前不確定是否能夠治療 希望能遇到願意照顧牠的天使認養人 可以帶去檢查看看是否有復原的機會 "琪琪"個性很好,很乖巧,可抱可摸 歡迎到動物之家來看牠 看更多照片和介紹~ https://www.facebook.com/pg/%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8B%95%E7%89%A9%E4%B9%8B%E5%AE%B6-%E5%BF%97%E5%B7%A5%E9%9A%8A-%E5%96%B5%E5%96%B5%E5%BE%85%E8%AA%8D%E9%A4%8A-735791066532444/photos/?tab=album&album_id=1907249936053212

板橋動物之家-志工隊-喵喵待認養發佈於 2019年4月8日 星期一

▼更多精采影音

關鍵字： 板橋動物之家車禍癱瘓米克斯流浪動物浪浪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴柴不見了！媽幫2孩蓋被發現 「中間毛毛的」…畫面超溫馨

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

曾嗆「有貓沒我」！　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖..

呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！

車燈照到浪犬全跑光　走近看…受傷穿山甲「嚇壞捲成球..

誰的「黃金雞腿」掉了！　他遇「都市傳說」網友求外送

新屋小狐狸二度遭棄　終於到新家聽姐姐彈琴「安穩甜睡..

影／差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車突變重」　爸傻眼：..

小貓看醫生好自在　打針完「舔肉球洗臉」：一塊小蛋糕

影／卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌..

7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天..

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬..

最萌小信徒！連5年陪媽祖遶境　帥氣「墨鏡汪」專業打..

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷..

13米下的秘密豎立泳姿白帶魚　海中閃耀銀光如「萬劍..

7公斤胖橘喵重壓10分鐘不走！　媽雙腿麻痺...移..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

Koobii鬧大學 你相信一見鐘情嗎？立馬臉紅的害..

柯基暫關籠…萌娃跟進去「還把門關上」　網笑：超有義..

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少210..

喵星人的世界好難懂！　獸醫師教你搞懂「貓皇內心戲」

777得獎名單第二波出爐！　下周加碼抽價值8800..

媽媽去上班囉！「這張圖」看出貓與狗的差別...網淚..

亞洲最大動物醫療中心開幕　用「2隻烤豬」慶祝被罵翻

「我們家不能養貓！」　爸10個月甜擁親生的：出門能..

肚肚好癢...軟Q橘貓化身體操選手　劈「一字馬」彎..

辦公室出現「貞子之手」　披頭散髮趴窗摸狗：快碰到了..

車禍「腰椎錯位」　癱貓「靜看籠外世界」…乖到讓人心..

下班課注意！鄭明典曝「傍晚對流胞移到北台灣」　周六..

個人申請二階怎麼審？　大學書審前設SOP保證嚴謹

柯基暫關籠…萌娃跟進去「還把門關上」　網笑：超有義..

李毅入境許可被撤銷　臉書社團秒發「追緝令」：找到他..

【廣編】抗空汙！Honeywell推PM2.5顯示..

《七騎士》新英雄「泰菈」來了　新系統「守城戰」登場

影／蘋果西打母公司爆掏空疑雲　董座江國貴等今遭檢調..

國際銀行團進駐台北南山廣場　Ａ辦租金上漲5％成定局

新案推60坪　台中輕豪宅賣更快

大膽吃起來！這7種「負卡路里食物」，讓你越吃越瘦

寵物動物熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

不吃飯就打給蟑螂！汪立馬衝碗前

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

棄養汪原地守2年　現居收容所！

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

讀者迴響

熱門新聞

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

被胖橘重壓！雙腿浮出肉球認證章

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

虎斑貓被撒嬌倒貼　厭世表情超到..

竟然有電視！超豪華狗窩照驚呆網

不吃飯就打給蟑螂！汪立馬衝碗前

追車汪戴矯正器　3天玩出新用法

棄養汪原地守2年　現居收容所！

阿金趁紅燈「換主人」上隔壁機車

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

最新影片

更多

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「尖刺煉獄」囚禁97隻絕望鯨魚　普丁砸1.4億夏天野放終能回家

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

最萌小信徒！連5年陪媽祖遶境　帥氣「墨鏡汪」專業打扮超吸睛

「過世」貓感性告白生日願望　離開2年希望媽媽別再偷想我

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面