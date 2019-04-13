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出門1分鐘！遠遠見柴柴跺腳開飛機　「幸福燦笑」求摸摸

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記者林韋辰／採訪報導

「快點摸我摸我！」苗栗縣苑裡鎮一隻3歲半的柴犬「亨利」，可愛的牠脾氣不好卻很愛撒嬌。這天看見姐姐不在1分鐘，就急著坐在門邊搖尾巴，熱切討摸摸的樣子超可愛，讓姐姐好笑又傻眼，「怎麼那麼浮誇！我只是放個東西，怎麼好像很久沒見一樣！」

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▲出門1分鐘！遠遠見柴柴顫抖開飛機，「幸福燦笑」求摸摸。（圖／網友Zhuang YuTing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲亨利：快點摸我摸我摸我～（圖／網友Zhuang YuTing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

影片中，亨利看到姐姐要回來了，興奮站在門邊跺腳腳。等到姐姐快逼近，牠的眼睛自動呈現彎彎一條線，耳朵也開啟飛機耳，露出好白好亮的牙齒，對著姐姐燦笑。其中，亨利也維持這個「幸福笑臉」10多秒，期待被摸頭頭的樣子讓人瞬間融化。

▲出門1分鐘！遠遠見柴柴顫抖開飛機，「幸福燦笑」求摸摸。（圖／網友Zhuang YuTing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這個笑容足以讓人融化。

「只要家人從大門出去，不管幾分鐘、或是多久回來，牠都會這麼浮誇迎接！」姐姐笑說，之前自己回到家，被熱情的亨利給撞倒，「只要是牠喜歡的人出現在門口，就會瘋狂跑跑、跳跳、抓玻璃。」；同時也提到，可愛的亨利平常跟爸爸媽媽住一起，也仗著他們的寵愛，成為家中小霸王。

▲出門1分鐘！遠遠見柴柴顫抖開飛機，「幸福燦笑」求摸摸。（圖／網友Zhuang YuTing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲亨利每次都喜歡這樣被摸摸。

▲出門1分鐘！遠遠見柴柴顫抖開飛機，「幸福燦笑」求摸摸。（圖／網友Zhuang YuTing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲表情多變的亨利。

網友看完這麼萌的小短片，紛紛在底下回應著，「別人家的都不會讓人失望」、「好可愛的笑容呀」、「這笑的心都化了！」、「 怎麼可以這麼可愛啦」、「天呀！是我見過的最可愛的」、「笑的好燦爛～無敵可愛」。

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▲出門1分鐘！遠遠見柴柴顫抖開飛機，「幸福燦笑」求摸摸。（圖／網友Zhuang YuTing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼超會撒嬌的阿柴。

▲出門1分鐘！遠遠見柴柴顫抖開飛機，「幸福燦笑」求摸摸。（圖／網友Zhuang YuTing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影片：

關鍵字： 柴柴飛機耳寵物迎接幸福笑臉

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