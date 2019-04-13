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攝影老師「抓螢火蟲」放生給學員拍！　遭阻止還嗆：螢火蟲少沒辦法

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▲日管處預估4月中旬起至5月中下旬期間，遊客可在日月潭周邊多處步道及秘境，欣賞到螢火蟲求偶飛舞時的夢幻螢光。（圖／交通部觀光局日管處提供。）

▲為了保護珍貴的螢火蟲，應遵守基本的「三不一沒有」原則，不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害。（圖／交通部觀光局日管處提供。）

寵物小組／採訪報導

竟然有這種誇張老師！一名網友陳頌欣12日到嘉義阿里山鐵路的「梨園寮車站」拍攝螢火蟲，撞見一名當地攝影社團的老師帶學員拍攝螢火蟲，沒想到攝影老師竟然「用蟲網」，捕捉一大群的螢火蟲到山洞口旁邊，讓學員拍攝壯觀的「放生」畫面，整個過程沒有學員上前阻止，還開心叫好。

當時還沒七點天色已黑，部分地方沒有螢火蟲出來，但是陳頌欣卻看到某一區塊，竟然聚集很多亮亮的螢火蟲在一起！「我想說怎麼會看很多蟲密集在一起，然後聽到附近小孩一直大叫，『不要抓，你是壞人、你是壞人！』等到他靠近我，我才發現他竟然拿著捕蟲網！」

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▲日管處呼籲，為守護珍貴的螢火蟲，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害。

▲攝影老師嫌場面不夠壯觀，竟然用蟲網捕捉珍貴螢火蟲。

陳頌欣看到此景非常氣憤，上前怒斥阻止，「我很大聲罵他，但他完全不理會！攝影班的每個人還很高興，沒有人去制止他，還有人附和『老師抓蟲來給我們了』。」只見攝影老師不但沒停止自私行為，還嗆聲回應「螢火蟲少沒辦法」、「只好開大絕啊」等語，並強調自己是當地人，試圖合理化自己行為。

陳頌欣非常生氣，將事情PO在「爆料公社」，痛批「X！在梨園寮車站遇到一個超爆沒品的攝影『老師』，用蟲網抓一大堆螢火蟲，放在山洞口給大家拍！」；網友看完也憤怒回應，「智障嗎」、「幫高調，讓他紅啊！！」、「X！現在居然有這種人」、「好沒品喔！爛死了」、「87老師」，「蟲網會折損不少昆蟲耶。」；礙於當時實在太暗，陳頌欣無法錄到整個過程。

交通部觀光局日管處呼籲，為守護珍貴的螢火蟲，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害。

關鍵字： 螢火蟲嘉義阿里山鐵路攝影團體梨園寮車站攝影老師

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