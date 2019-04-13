ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

獨／護國神犬私生活大曝光！10隻檢疫犬「排隊健檢」　緊張躺床照X光

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲又要來做健康檢查了～（嘆）。（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

防疫犬辛苦守護台灣，身體也要勤勞保養檢查！這天10隻萌萌的防疫犬陸續來到恩亞動物醫院做「健康檢查」，可愛的牠們有些表現淡定、有的激動亂跳，尤其當牠們要照X光、超音波是個極大挑戰！所幸大家共同點是「超貪吃」，有吃的在手就能讓牠們情緒放鬆不少！恩亞動物醫院也分享諸多「護國神犬的私生活照」，照片一出萌翻許多人。

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲汪：想要對人家幹嘛～

其中有一隻護國神犬特別討厭側躺，或是仰躺拍X光和超音波，為了讓檢查更順利進行，醫生使用藥物輕微鎮定，讓汪星人可以更加放鬆。恩亞動物醫院陳醫師也笑說，「現場還有一隻狗狗很會放鬆，會自己乖乖躺在那邊掃超音波喔。」

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「有隻狗狗一直要撲向護士，然後牠又特別大隻，剛好很像在跳舞XD。」陳醫師如此笑說。

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻子靈敏的牠們總是猜得到食物在哪裡。

「真的很榮幸可以為牠們做健康檢查，平常看到牠們執勤時都很嚴肅認真，其實私底下也是活潑可愛貪吃的狗狗呀！」陳醫師也想順便呼籲大家，「豬瘟依然盛行，出國旅遊千萬不可攜帶豬肉製品回台灣，除了必須保護台灣豬，也可以避免檢疫犬們過勞喔！」

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每一隻汪星人的身體狀況都有持續追蹤。

至於之前有些旅客或是官員不友善防疫犬，出手傷害牠們。對此，防疫局「強烈譴責暴力行為」，呼籲民眾「請配合」防疫犬執行行李檢查，不得對領犬員或是犬隻有暴力行為，並且入境時請勿攜帶動植物及其產品回國。

據悉，檢疫犬採早晚輪班制，為避免嗅覺疲勞，每值勤40分鐘就休息10到20分鐘，每天工作約5到6小時，而這些狗狗執勤有功，去年1月到11月統計聞出4000陸肉品，嚴防非洲豬瘟入侵台灣。

▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲辛苦你們了，護國神犬。
▲護國神犬私生活大曝光！萌汪「排隊健檢」　驚恐倒地：你要幹嘛～（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲記得不要帶任何豬肉製品回台灣，保護台灣豬豬、保護魯肉飯。

更多精采影片：

關鍵字： 護國神犬防疫犬恩亞動物醫院健檢身體健康

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

特／柴柴不敢進鐵門...拼命扯牽繩逃脫　媽媽「拿佛..

帶3隻鵝寶寶去散步！「屁屁左右搖」萌翻網友：也太肥..

愛兔遭壓「腿骨折」！盼道歉卻被對方爸爸嗆：反正遲早..

當媽就是無敵！一手抱嬰兒「神腳搔下巴」　2寶爽爽臉..

主子「眼神殺」誰動花生酥就咬誰！奴才甜笑：爸爸疼牠..

居民氣鴿子吵嗆殺吃！里長設鳥網帶頭抓　路人見牠哀嚎..

保健零食K頭沒反應！一丟肉肉「神嘴接」　小屁柴有夠..

助教汪上課打瞌睡！老師心疼「不要吵醒牠」　媽笑：當..

影／「松露狗」戴嘴套眼泛淚光　網瘋傳「受虐照」真相..

影／柴犬遭滾水燙身...「淒厲哀號」狂閃躲　實習醫..

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「..

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛..

追車浪狗戴矯正器3天秒破解！　愛媽見「新用法」笑哭..

曾遭繁殖場丟棄！害怕人類、不敢進食 法鬥「躺阿嬤..

聰明貴賓叼走鴨肉立馬躲角落吃　看到阿嬤就裝無辜網笑..

垂耳貴賓見食物秒變小飛象　超萌殭屍跳3下「耳朵當機

9歲慈祥柴被摸頭用力憋嘴　露出「不失禮儀的微笑」笑..

有人溺水！萌柴緊張狂吠求救　 把拔傻眼：人家只是在..

陌生人測試 ！摸頭、玩耍都行　拍屁屁秒哈氣豆漿：跟..

一瘦一胖「大小柴屁」同步扭扭網友笑翻：自己養跟阿嬤..

獨／護國神犬私生活大曝光！10隻檢疫犬「排隊健檢」..

藏獒頸毛打結碰就低吼　美容師到府花7小時剃到天黑「..

門口出現180cm巨大人形！「長腿＋苗條身」　網驚..

不只嗅毒靈敏！靠米格魯「聞」出癌症　準確率達97%

貪吃鬆獅「卡媽媽跨下」等肉肉墜落　網萌翻：牠在幫妳..

出門1分鐘！遠遠見柴柴跺腳開飛機　「幸福燦笑」求摸..

孔雀開屏聽到「呼呼」小碎步呆萌轉身　網驚：牠真的聽..

咬我就咬回去！他伸手進柵欄摸母獅　下秒手臂差點被扯..

好療癒！「粉色深海怪物」狂咬鱷魚屍體　影片曝光破1..

捕蠅紙黏到麻雀！「報明牌」連中3彩　宮主沒簽放生竟..

2019年正夯「焦糖橘唇彩」！植村秀11色每款都燒..

清晨盃羽球／專業組開打　2位世界冠軍陳康、王曉理來..

《鬼修女》續集來了！　製作人親曝「新進度」

路過街頭表演「澳洲男伸腳狠踹」！　氣球破掉…台魔術..

訂320便當要1小時送達！店家趕工完才驚知是惡作劇..

獨／護國神犬私生活大曝光！10隻檢疫犬「排隊健檢」..

邵雨薇解剖豬內臟聞血腥：不敢吃肉了！入戲法醫害怕做..

嬤後腦勺摸到「拇指大凸起」拖半年　醫：是罕見腫瘤！

Suzuki「檢驗造假」將召回200萬輛新車！損失..

里約熱內盧暴雨…2棟住宅「清晨突然倒塌」　至少5死..

寵物動物熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

滾水燙身！柴犬籠裡「淒厲哀號」..

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

傻眼！花300元遊動物園竟觀賞..

離世貓夢裡送蠍　她醒後解讀秒淚

大哥罩的！台東獄貓明起開放領養

家鄉變機場　綠蠵龜「趴跑道產卵..

萌娃揪柯基躲「秘密基地」還關門

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

哈士奇罰站位置透露「下個目標」

好暖！喵媽產後虛弱　喵爸深情一..

爸說不准養貓　10個月寵成親生..

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

滾水燙身！柴犬籠裡「淒厲哀號」..

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒..

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

傻眼！花300元遊動物園竟觀賞..

離世貓夢裡送蠍　她醒後解讀秒淚

大哥罩的！台東獄貓明起開放領養

家鄉變機場　綠蠵龜「趴跑道產卵..

萌娃揪柯基躲「秘密基地」還關門

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

哈士奇罰站位置透露「下個目標」

好暖！喵媽產後虛弱　喵爸深情一..

爸說不准養貓　10個月寵成親生..

喵呆坐空碗前「佛系放空」等放飯

最新影片

更多

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

追車浪狗戴矯正器3天秒破解！　愛媽見「新用法」笑哭：太奸巧

曾遭繁殖場丟棄！害怕人類、不敢進食 法鬥「躺阿嬤大腿」撒嬌：有妳真好

聰明貴賓叼走鴨肉立馬躲角落吃　看到阿嬤就裝無辜網笑：好賊！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面