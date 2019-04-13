獨／護國神犬私生活大曝光！10隻檢疫犬「排隊健檢」　緊張躺床照X光

▲又要來做健康檢查了～（嘆）。（圖／恩亞動物醫院授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

防疫犬辛苦守護台灣，身體也要勤勞保養檢查！這天10隻萌萌的防疫犬陸續來到恩亞動物醫院做「健康檢查」，可愛的牠們有些表現淡定、有的激動亂跳，尤其當牠們要照X光、超音波是個極大挑戰！所幸大家共同點是「超貪吃」，有吃的在手就能讓牠們情緒放鬆不少！恩亞動物醫院也分享諸多「護國神犬的私生活照」，照片一出萌翻許多人。

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▲汪：想要對人家幹嘛～



其中有一隻護國神犬特別討厭側躺，或是仰躺拍X光和超音波，為了讓檢查更順利進行，醫生使用藥物輕微鎮定，讓汪星人可以更加放鬆。恩亞動物醫院陳醫師也笑說，「現場還有一隻狗狗很會放鬆，會自己乖乖躺在那邊掃超音波喔。」

▲「有隻狗狗一直要撲向護士，然後牠又特別大隻，剛好很像在跳舞XD。」陳醫師如此笑說。

▲鼻子靈敏的牠們總是猜得到食物在哪裡。

「真的很榮幸可以為牠們做健康檢查，平常看到牠們執勤時都很嚴肅認真，其實私底下也是活潑可愛貪吃的狗狗呀！」陳醫師也想順便呼籲大家，「豬瘟依然盛行，出國旅遊千萬不可攜帶豬肉製品回台灣，除了必須保護台灣豬，也可以避免檢疫犬們過勞喔！」

▲每一隻汪星人的身體狀況都有持續追蹤。

至於之前有些旅客或是官員不友善防疫犬，出手傷害牠們。對此，防疫局「強烈譴責暴力行為」，呼籲民眾「請配合」防疫犬執行行李檢查，不得對領犬員或是犬隻有暴力行為，並且入境時請勿攜帶動植物及其產品回國。

據悉，檢疫犬採早晚輪班制，為避免嗅覺疲勞，每值勤40分鐘就休息10到20分鐘，每天工作約5到6小時，而這些狗狗執勤有功，去年1月到11月統計聞出4000陸肉品，嚴防非洲豬瘟入侵台灣。

▲辛苦你們了，護國神犬。



▲記得不要帶任何豬肉製品回台灣，保護台灣豬豬、保護魯肉飯。

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