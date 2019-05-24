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混血二哈最愛對媽咪傻笑　看見「這一根」表情逐漸母湯

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▲混血二哈最愛對媽咪傻笑　看見「這一根」笑容逐漸母湯（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「The Half Husky Bros」）

▲Tyson笑容逐漸母湯。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「The Half Husky Bros」）

寵物小組／綜合報導

來自美國紐約的Tyson是哈士奇和黃金獵犬所生下的米克斯狗狗，個性也繼承了父母的活潑好動和傻勁。這天汪汪原本開心地看著主人Becky傻笑，卻冷不防被回敬了一根「中指」，牠彷彿也看得懂「國際語言」的意思，立刻玻璃心碎裂，整個臉都垮了下來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，Tyson陪著家人一起坐在客廳的沙發上打發時間，一看見主人拿著手機拍攝，馬上對著鏡頭裂嘴燦笑，非常上相。沒想到，Becky其實「心懷不軌」，一抓到狗狗的注意力，就狠狠地比出一根中指，讓毛孩一秒變臭臉，氣噗噗的嚴肅表情就像在質問，「你現在是怎樣？」

請繼續往下閱讀...

這段影片被臉書專頁「9GAG」分享以後，在短短2天累積了500萬觀看次數，許多人都被Tyson的經典反應給笑翻，紛紛留言，「狗狗：你最好給我收回去喔！」、「汪：這是在虐待動物！」、「Becky的中指有一天可能會不見XD」、「最好趁牠衝過來之前把手指收回去。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Becky, I am not amused.

關鍵字： 北美要聞中指哈士奇米克斯

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