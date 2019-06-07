大黑汪搭訕女騎士「搖尾求摸摸」　黏在車旁狂奔...好心疼

▲汪星人跑去找女騎士撒嬌。（圖／網友王耀崧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「下班路上看到...狗狗知道誰對牠好！」網友王耀崧暖暖地笑說。這天王耀崧下班騎車，停在路邊等紅路燈時，意外看見一隻流浪狗跑去搭訕前方的女騎士。只見狗狗跟對方疑似很熟識，不停搖尾撒嬌討抱抱，此景讓王耀崧看了溫暖又心疼。

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從影片中可見，大黑汪看到熟悉的女騎士，立刻抓緊機會跑到機車踏墊。可愛的牠，拼命將頭往前塞，還開心狂搖尾巴。汪星人被摸完一陣子後，知道對方要騎車離開了，竟然緊緊黏在車子旁狂奔，一路一起往前衝。牠捨不得的樣子，好像在說「帶我一起走吧」。

▲汪星人：可以帶我回家嗎？

目睹全程的王耀崧表示，「我當時看到流浪狗跟一樣也下班的女騎士撒嬌，看得出來狗狗很想要跟她回家...但女騎士可能是有什麼苦衷而不能養吧。也感覺得到，她摸摸狗狗是希望牠能趕快離開。」

王耀崧將短片分享到米克斯社團，吸引網友按讚觀看。網友看完紛紛在底下留言，「好感動」、「揪心，不能帶回家」、「好暖心喔」、「可惜我不認識她。」

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