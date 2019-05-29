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隨口說臘腸比較可愛　老婆帶比熊犬去寵物店「牠皺臉懷疑狗生」

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跟老婆說臘腸比較可愛，過幾天家中狗狗就變了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO家狗狗原本的模樣。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／綜合報導

天氣逐漸變熱，不少飼主都會把自家寵物送去「美容」打扮一下，一名網友28日在臉書「爆廢公社公開版」PO出兩張照片並表示，前幾天跟老婆說覺得臘腸狗很可愛，沒想到飼養的比熊犬去了一趟寵物店之後，就真的變成「臘腸」回來。狗狗剃完毛超哀怨的表情，讓其他網友看了也忍不住大笑，「牠都在懷疑自己的狗生了！」

原PO提到，一直以來家中都住著一隻中型的比熊犬（紅貴賓），後來有一天他跟老婆閒聊時說出，「妳不覺得臘腸真的比比熊可愛嗎？」結果，老婆帶狗狗去了一趟寵物店後，比熊就變臘腸了。

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跟老婆說臘腸比較可愛，過幾天家中狗狗就變了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲剃毛後彷彿變成另一隻狗，表情也超哀怨。

而兩張照片中，尚未剃毛前的狗狗頭部和四肢的毛都特別圓潤，模樣相當可愛；但剃毛後的牠一臉無辜地縮在寵物店的平台上，外型看起來就像是另外一隻狗，頭頂微微皺起的皮膚更增添一股哀怨感，隔著螢幕彷彿都能感受到牠的怨念。

其他網友看到這兩張對比照，也紛紛留言用開玩笑的語氣替狗狗抱不平，「牠都在懷疑自己的狗生了」、「牠大概會很你兩個月」、「眼神充滿悲傷耶，哈哈哈」；但也有網友曬出自家寵物狗的照片說，「我家的剪完變土狗」、「我阿嬤養的，為了方便打理一直都是維持『臘腸』的造型」。

關鍵字： 爆廢公社比熊犬紅貴賓

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