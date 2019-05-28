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金門浯島城隍作主！萌水獺命名「青嶼」　背後原來有這個涵義

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金門浯島城隍點名，小水獺命名青嶼。（圖／台北市立動物園提供）

▲獸醫師幫歐亞水獺寶寶檢查身體狀況（觸診）。（圖／尤宣雅攝／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

動物園裡2個月大的小水獺名字曝光了！由金門送到台北收容的歐亞水獺，今年新出生一隻萌水獺，為擴大宣導保育意涵，首度與浯島城隍廟合作，經由擲筊方式選出「青嶼」作為小水獺的名稱，透過「青色島嶼」願景讓金門能永續經營，諧音「輕語」也提醒人類對於野生動物應有的態度與尊重。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

103年經由農委會林務局野生動物救傷收容計畫，將發現的「大金」、「小金」及「金莎」送往台北市立動物園救傷與收容，後續經由配對「金莎」和「小金」順利交配，今年則生出第三隻母獺「青嶼」，為了讓生態保育工作能突破「同溫層」，讓更多人注意到野生動物生存的危機與問題，在林務局的經費支持下，台北市立動物園、金城鎮公所、浯島城隍廟、金門國家公園管理處及縣府合作，把歐亞水獺保育加入浯島城隍季的相關活動中，最由透過城隍擲筊方式，選定「青嶼」作為名稱。

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金門浯島城隍點名，小水獺命名青嶼。（圖／台北市立動物園提供）

▲名為「青嶼」的小水獺。（圖／台北市立動物園提供）

金城鎮長李誠智表示，浯島城隍是金門人最重要的信仰神祉之一，恩澤廣佈的島嶼守護神，也會願意去照護島上的自然萬物；因為歐亞水獺的緣故，遷治339週年的浯島城隍首度開拔到台北動物園繞境，不僅增加宗教文化的深度，也促進宗教觀光實質效益，跨域結合產生更豐富的效果。

城隍廟主委楊耀芸說明，雖然過往未曾舉辦類似的命名活動，但在鎮公所與動物園多次的協調下，城隍爺願意替旅台的水獺命名也是好事，廟內的委員們大家也都樂觀其成並參與相關的活動；透過兩輪的擲筊，城隍爺在「青嶼」、「浯茜」及「莎美」三個名字，第二輪抽出的籤筒獲得聖筊，與村落共名，也可以讓更多人看見金門的聚落故事。

金門浯島城隍點名，小水獺命名青嶼。（圖／金門縣政府建設處農林科提供）

▲金門浯島城隍廟擲筊決定水獺姓名。（圖／金門縣政府建設處農林科提供）

本次活動台北市立動物園透過FB粉絲專頁直播方式，讓臺灣的民眾可以連線觀看城隍爺幫水獺寶寶安好名的過程，在台北園區也同步辦理歐亞水獺等動物的生物多樣性的保育宣導活動，參與網路命名活動預測還可以抽取特色小禮物。

金門縣政府建設處則強調，感謝相關單位的支援與合作，水獺命名是保育工作中，環境教育的一個項目，在林務局國土綠網計畫的幫助下，水獺監測、路殺減緩、棲地改善及水獺保育中心等計畫均同步進行中；今年首度與陸軍金門防衛指揮部及浯島城隍廟進行保育工作，未來希望能有更多的在地企業合作，一起為水獺保育中心及棲地保護而努力。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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金門城隍爺幫2月大萌水獺取名　本週六臉書直播免費線上看！

金門浯島城隍點名，小水獺命名青嶼。（圖／金門縣政府建設處農林科提供）

▲最後決定取名為「青嶼」。（圖／金門縣政府建設處農林科提供）

關鍵字： 水獺金門城隍動物園

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