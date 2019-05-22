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金門城隍爺幫2月大萌水獺取名　本週六臉書直播免費線上看！

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週六看直播！超萌水獺寶寶要命名。（圖／台北市立動物園提供）

▲歐亞水獺寶寶呆萌的模樣，讓大家瞬間回想起「大金」、「小金」及「金莎」剛被救傷送到動物園時的樣子！（圖中為大金小金／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

來看看可愛的水獺寶寶該取什麼名吧！今年3月9日出生的歐亞水獺寳寳（女生）已經開始練習游泳了，在媽媽「金莎」嚴格的訓練下，相信小朋友很快就可以在水裡自由自在地玩耍和捕食囉! 本週六（5月25日）上午10點30分，台北市立動物園將與金門縣金城鎮的【浯島城隍廟】合作，透過FB粉絲專頁直播方式，讓臺灣的民眾可以連線觀看城隍爺幫水獺寶寶安好名的過程，敬請準時收看。也請大小朋友一起來預測，城隍爺會幫水獺寶寶選什麼名字，猜對的民眾將有機會把限量的精美紀念品帶回家唷！

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週六看直播！超萌水獺寶寶要命名。（圖／台北市立動物園提供）

▲當年還是萌小孩的「小金」（右）轉眼已經當爸爸了。（圖／台北市立動物園提供）

透過林務局野生動物救傷收容計畫來到臺北的歐亞水獺「金莎」和「小金」，第三個「愛情結晶」已經兩個多月大了，女寶寶兩邊肉肉的腮幫子和呆萌的模樣，真是太惹人憐愛了，讓大家瞬間回想起「大金」、「小金」及「金莎」剛被救傷送到動物園時的樣子！由於這次寳寳是單胎的關係，出生時的體型比前一胎的哥哥、姐姐們大一些。雖然同為水獺，其實每隻的個性都完全不相同，根據保育員的貼身觀察，新生的寶寶是個性乖乖的女生。

這次的育幼，也都是媽媽「金莎」一手包辦。「金莎」是一位嚴格的「虎媽」兼老師，一邊督促小孩學游泳，一邊隨時在旁邊注意著小朋友的安全。但這胎的水獺寳寳游泳技巧稍有不足，常常讓在旁觀察的保育員緊張得冷汗直冒。因此，保育員們貼心的在活動場內增加了許多保護措施，例如降低活動場的水位，或是在水中擺放浮板，讓寳寳練習游泳時能更安全。

週六看直播！超萌水獺寶寶要命名。（圖／台北市立動物園提供）

▲歐亞水獺「金莎」和「小金」，第三個「愛情結晶」已經兩個多月大了。（圖／尤宣雅攝／台北市立動物園提供）

週六看直播！超萌水獺寶寶要命名。（圖／台北市立動物園提供）

▲獸醫師幫歐亞水獺寶寶檢查身體狀況（觸診）（圖／尤宣雅攝／台北市立動物園提供）

歐亞水獺原分布於臺灣全島沿海至海拔1,500公尺以下之溪流附近，但現在臺灣本島早已沒有牠們的蹤跡，僅在金門地區還有小族群紀錄。歐亞水獺可以說是金門地區的寶貝，今年「金莎」再次平安地誕下小寳寳，不僅為域外保種族群增添一名生力軍，也顯現出臺灣對於歐亞水獺保育的重視及照養技術的精進。

這回新生小寶寶的命名，是先由金門縣政府、金門國家公園管理處及臺北市立動物園分別構思了「青嶼」、「浯茜」及「莎美」這三個頗具意義的名字，在5月25日（六）上午10點30分，再由金門地區最主要的信仰中心之一【浯島城隍廟】主祀神尊「城隍爺」，來為小寳寳祝福，並由三個名字中選出一組命名，歡迎大家準時上動物園粉絲專頁收看直播。

週六看直播！超萌水獺寶寶要命名。（圖／台北市立動物園提供）

▲請大家一起來預測，猜猜城隍爺會幫我取哪一個名字？（圖／尤宣雅攝／台北市立動物園提供）

另外5月25日（六）當天上午10：00-12：00，為響應即將到來的「世界水獺日」，在臺北市立動物園大門廣場，將舉辦「2019浯島城隍觀光文化季及水獺保育推廣系列活動-水獺寶寶安好名」，現場會有好玩的水獺教育駐站及動物保母講古，歡迎大小朋友一同來參與，或是可以上臺北市立動物園粉絲專頁，預測城隍爺會幫水獺寶寶選什麼名字？猜對的民眾將有機會把限量的精美紀念品帶回家唷！

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活動網址：https://www.zoo.gov.tw/huodong/px.aspx?id=3853

歐亞水獺新生寳寳命名緣起

週六看直播！超萌水獺寶寶要命名。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 動物園水獺取名直播

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