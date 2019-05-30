汪「睡覺忘收舌頭」被捏　皺眉＋大鼻孔怒瞪：拉屁啦？

▲路克發現舌頭被偷捏，怒瞪媽咪。（影／路克媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「路克」這天躺在床上睡得香甜，而且似乎夢到很多肉肉，連舌頭都吐了出來還忘記收回去。媽咪看見這一幕後，忍不住手癢，偷偷捏了一下，想要測試汪汪會不會發現，沒想到立刻被抓包，引來充滿殺氣的眼神和一對大鼻孔一起「怒瞪」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲路克：媽咪妳想幹嘛？（圖／路克媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲路克睡到舌頭忘記收回去。

▲大鼻孔特寫！

▲5年前在街上流浪、瘦巴巴的路克。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，5年前路克被前飼主丟棄，在外流浪的期間不受到居民歡迎，但是每天都會來找她，「這孩子每天都陪我走去搭車，等我離開以後又獨自回到我家樓下，等我放學。」她某天聽見鄰居要叫清潔隊來抓狗，才立刻果斷決定收編。

▲路克時常睡到四腳朝天。

▲被雷聲嚇壞了。

媽咪提到，路克最喜歡「四腳朝天」睡覺，平常還常常用鄙視的眼神看奴才，在家可是個小霸王，但是一聽見雷聲，就會嚇得躲在桌子底下不出來，「而且牠超怕貓咪，散步時常常被追逐毆打，我們只好趕快逃走。」

▲路克被收編以後笑容都不一樣了！

▲幸福又健康的路克～

這段逗趣的影片在臉書社團「米克斯傳奇」引起許多共鳴，已經累積了2千多讚，網友們都被路克經典的表情笑翻，紛紛留言，「牠有嚇一跳～」、「捏舌頭過程好刺激XD」、「妳……輸惹！」、「我就這樣一直看著妳。」、「看看那威武的鼻孔～」、「殺氣啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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