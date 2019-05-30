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玩撿球遊戲...2柴「各咬一邊」互不放棄搶功勞：我先搶到的！

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▲▼ 柴犬一起咬娃娃搶功勞。（圖／翻攝自抖音「14629836」）

▲ 柴犬一起咬娃娃搶功勞。（圖／翻攝自抖音「14629836」）

寵物小組／綜合報導

這是我先搶到的！日前抖音App用戶「14629836」上傳一則逗趣短片，在網路上造成瘋傳。只見黑柴「熊熊」、赤柴「茶茶」總是一起叼著玩具進場，誰也不讓對方，寧可一汪咬一邊在客廳奔馳，雙方好勝心都非常地強，就是要爭奪把玩具給飼主的功勞！

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從影片中可以看到，只要飼主一將玩具丟出，無論是大娃娃還是小玩偶，柴柴們都會踩著相同的步伐，一起咬著娃娃搶奪功勞。有趣的是，當娃娃是玉米玩偶時，兩柴還會一汪咬一邊，「深情對望」將玩具運回到飼主眼前，熊熊和茶茶逗趣的表現也笑翻不少網友！其實柴柴們從小感情就不錯，不但會窩在一起睡覺，甚至還會親暱地舔對方的臉，是一對歡喜冤家。

▲▼ 柴犬一起咬娃娃搶功勞。（圖／翻攝自抖音「14629836」）

▲不管是大還是小的娃娃，柴柴們都要一起咬著。（圖／翻攝自抖音「14629836」）

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臉書粉專「Shiba Inu」也分享這段逗趣短片，不少網友笑翻表示，「別人手中的最好玩！」、「連體柴？」、「兩人三腳的概念？」、「一人一半感情不會散」、「很硬要XD」、「跟屁蟲嗎？」、「跟牠拼了！」‎、「汪：很重咩所以要一起搬阿」。

 

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關鍵字： 柴犬黑柴赤柴好勝心娃娃玩具同步

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