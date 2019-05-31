浪貓捨罐罐選「袋裝乾乾」叼了就跑　背後原因惹人鼻酸





▲浪貓總是叼著「袋裝乾乾」跑掉。（影／Youtube頻道「SBS TV동물농장x애니멀봐」。）

寵物小組／綜合報導

來自韓國的浪貓「Dong Suk」有一個特別的習慣，每當愛媽放飯的時候，牠寧可捨棄香噴噴的罐罐，只選擇「用塑膠袋裝著」的飼料，原來是因為如此比較方便運送，才能夠把得來不易的食物帶回去給孩子享用，自己卻一口都沒吃，靜靜地坐在一旁守護。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

一位愛媽接受「SBS TV동물농장x애니멀봐」的採訪時提到，「我已經餵養浪浪5年了，從來沒有看過像Dong Suk一樣的孩子。」影片中，她測試好幾次，貓咪總是拒吃，或者嗅聞一番以後，仍然選擇乾乾，有時候還跳起來用前掌把食物撥下來，叼到以後就跑掉了。

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SBS TV동물농장x애니멀봐架設攝影機，展開偷拍行動，發現浪浪走進隱密的建築物角落，一個迷你「橘色身影」立刻飛奔而來，原來是Dong Suk的孩子。只見小貓咪熟練地撕開塑膠袋，大口埋頭苦吃，慈祥母親則蹲在一旁靜靜地看著。

原來，Dong Suk曾經在地下室生產，5個寶寶之中，卻只有這1隻小橘子順利存活下來，經歷喪子之痛的浪貓，從此以後更加盡全力保護孩子。最後，愛媽決定將這對母子誘捕回家，讓牠們不再忍受風吹日曬，幸福安穩地過日子。

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