父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一句話淚崩

▲貼心可愛的咪咪。（圖／網友貢丸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

飼主貢丸的14歲米克斯「咪咪」4月初時突然猝死，事發當天父母搭乘的班機還差點發生意外，同時面臨愛貓去世以及爸媽平安的消息，讓她心情五味雜陳。時隔2個月，她剛好去拜拜，聽見神明指示，「貓咪感謝養育之恩，幫你們家擋了一個煞」，頓時放下心中大石，回程路上不停掉淚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲咪咪小時候一看見貢丸就爬到她腿上睡覺，毫不怕生。

▲飄逸咪咪～

貢丸接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當天她與先生一起回彰化，讓怕生的孩子獨自在家，卻從監視器發現貓咪突然反常地滾到地上睡覺，對於平常最討厭的掃地機器人也全無反應。夫妻倆立刻發覺不對勁，沒想到最後還是來不及陪伴咪咪走完最後一程，「我後來才知道，那一天爸媽搭乘的班機機翼在空中起火，幸好折返後一切平安。」

▲咪咪個性傲嬌，非常黏人。

▲咪咪和阿肥的對照圖。

▲阿肥和咪咪一樣都是調皮貓！

雖然兩起事件時間點相當接近，但是貢丸一開始並沒有多加聯想，直到夢到毛孩帶著另一隻貓回來，「隔天睡醒，好友就送來一隻白底虎斑的孩子，我相信只有咪咪可以帶來這樣的安排。」她認為，雖然是否相信民俗傳說見仁見智，但是種種巧合和神明的一席話卻讓她感動又不捨，「真的很謝謝這個懂事的孩子。」

▲阿肥和哥哥的公仔合影～

貢丸也笑著表示，年幼的阿肥正處於最愛探險的時期，像哥哥一樣調皮搗蛋，只是個性更加親人，也適應得很快。她不斷提醒自己，每個動物都是獨一無二的生命，不是誰的替代品，「兩個寶貝一樣都是我的乖孩子，也很希望咪咪在另一個世界過得很好，「好好和菩薩學習，投胎到好人家！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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