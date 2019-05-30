影分身之術！2條海參同步耍廢、回頭　「複製貼上」萌翻網

▲胖胖、嘟嘟動作同步，好像被「複製貼上」。（圖／飼主謝明達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

虎斑兄妹「胖胖」和「嘟嘟」感情非常好，不只長相神似，就連動作都常常同步，默契超強。這天牠們一起躺在地上耍廢，就像是2條軟趴趴的海參，卻突然聽見奇怪聲音、轉頭查看，沒想到姿態、角度都一模一樣，彷彿被「複製、貼上」，讓飼主謝明達笑得貼文分享，「其實我只有養一隻貓，另一隻都是P出來的？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲同時低頭。

▲同時看左邊。

▲同時鄙視奴才。

謝明達接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，這對同胎兄妹2個月大時被領養回家，從小就喜歡膩在一起睡覺、吃飯、賞鳥，「那天我一起床，就先拍下背影照，後來發出聲音吸引牠們，結果連轉頭的動作都一樣！」他也笑說，毛孩花色跟姿勢實在太像，連他自己有時候也會認錯貓。

▲雖然兄妹長很像，但是胖胖體型較大，嘟嘟卻只有3.6公斤。

▲胖胖嘟嘟是同胎兄妹。

謝明達表示，胖胖是個隨和、愛撒嬌的小男孩，一聽見奴才回家就會飛奔到門口迎接，嘟嘟則是活潑好動的小妹妹，食量很大卻吃不胖，「有時候我睡到半夜都會被床頭櫃砸醒！」他也提到，當初取名是希望貓貓們每天都幸福，吃到肥起來，「5.8公斤的哥哥還曾經把櫃子跳壞呢！」

▲窩在一起睡覺，感情非常好。

▲希望兄妹倆「貓如其名」吃得幸福肥～

這幾張「超強默契」的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經吸引4千多讚數，許多網友都笑翻，也玩起「大家來找碴」，紛紛留言，「項圈不一樣唷！」、「亮度是不是有調？」、「眼睛沒P好～」、「你修圖的技術很好耶……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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