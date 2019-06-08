霸氣泰皇犬遇到牠「歸租害了了」　爸傻眼：日後果園誰當家

日後果園誰當家，我還真不敢保證...... 由泰皇犬甜甜的窩發佈於 2019年6月7日 星期五

記者吳鎮良／採訪報導

俗話說「初生之犢不畏虎」，這句話套用在牠的身上是最恰當不過了！台南有隻可愛的泰皇犬柚柚，個性活潑又天真，就算吃到一口美味的飯，臉上還會露出陶醉的表情。這天飼主阿德帶柚柚到果園，去給同是泰皇犬的哥哥甜甜拜碼頭，沒想到2汪超意外的互動讓爸拔超傻眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲原本霸氣外露的泰皇犬甜甜，遇到乳臭未乾的柚柚也沒轍。



請繼續往下閱讀...

臉書粉專「泰皇犬甜甜的窩」日前PO出一段影片並註解，「日後果園誰當家，我還真不敢保證......」畫面中，柚柚一看到甜甜，直接大搖大擺地走進對方地盤，雖然身形比哥哥小上許多，但牠完全沒有畏懼的感覺，而且臉上一直掛著燦爛的笑容。

過程中可以看到，原本霸氣破表的甜甜看到這隻「小不點」頻頻做出飛撲的動作，嚇得忍不住後退幾步；只見牠中間一度被妹妹踢到臉，卻也沒有做出攻擊的行為，完全不像一般給人兇狠印象的泰皇犬。爸拔說，「甜哥開始會逃避柚柚，柚柚也自信過了頭，想要壓制甜哥，討戰甜哥的地位。」

▲初次見面的害羞。



▲第2次見面的瘋狂。



其實影片中那天是甜甜和幼幼的第2次見面，初見面時柚柚還有些畏懼，而甜哥也充分展現自己的地位，但這次的見面似乎就有乞丐趕廟公的感覺了。爸拔表示，「狗狗的世界，屈服就是退讓認輸！甜甜絕對能完全戰勝柚柚，但看牠那天的反應，內心或許有動搖。」

此外，吳泰德的果園還有另隻牛頭梗蜜蜜，身為鬥犬的牠雖然喜歡小朋友，但卻非常痛恨其他的狗狗，目前家中能制伏的只有吳泰德的小孩和泰皇犬甜甜。爸拔透露，有好的互動是好事，但日後打一場是很有可能會發生的事！決定誰是老大的地位爭奪戰。

▲柚柚把飯飯塞滿臉頰，滿足到陶醉瞇眼。



▲甜甜給蜜蜜的壓制招式「洗頭」。

影片上傳不到一天，就有許多粉絲在底下留言說，「甜哥居然讓柚柚」、「遲來的媳婦當家」、「甜甜居然會讓著柚柚小公主」、「公的成犬通常蠻讓幼犬的耶，加上幼犬根本不知死活，完全只想玩XDD」、「 甜哥對柚柚美眉算是友善對待喔」、「屁孩無誤哈哈」、「甜甜會老，柚柚會更壯」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

＊柚柚日後搬到果園前會結紮，甜甜和蜜蜜在飼主認養前都已結紮了。



相關圖文報導：

兄弟倆越吵越相愛 泰皇犬和牛頭梗3年的「甜蜜」日常



小泰皇犬「飯飯塞滿臉頰」 滿足到陶醉瞇眼：太好吃啦！



更多精彩影音：