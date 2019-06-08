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監工包粽狂被「葉子尖尖」戳粉鼻　可愛咪呆萌張嘴：咬你喔！

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▲監工包粽狂被「葉子尖尖」戳粉鼻　可愛咪呆萌張嘴：咬你喔！。（圖／臉書粉絲專頁「可愛咪」提供）

▲可愛咪的粉嫩鼻子被粽葉戳到。（圖／臉書粉絲專頁「可愛咪」提供）

寵物小組／綜合報導

端午節也要認真監工！喵星人「可愛咪」站在一鍋粽葉旁邊，沒想到卻不斷被葉子尖端處戳到鼻子，只見牠一臉懵逼，似乎不知道該怎麼辦，最後才張開嘴巴輕輕咬了葉子一下。網友們看了笑說，「這是巨型貓薄荷嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

可愛咪的姑姑在臉書粉絲專頁分享這段影片，畫面中，可愛咪睜著圓滾滾的大眼睛，似乎對粽葉有點好奇，當牠湊近嗅聞食，粉嫩的鼻子就被葉尖戳了一下，不過牠仍繼續用鼻子蹭著葉子，或許是蹭得有點癢，中間一度伸出舌頭舔舔鼻子，也張嘴咬了一口。姑姑也解釋，其實可愛咪不是把粽葉當貓草，只是好奇玩一下。

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▲監工包粽狂被「葉子尖尖」戳粉鼻　可愛咪呆萌張嘴：咬你喔！。（圖／臉書粉絲專頁「可愛咪」提供）

▲可愛咪伸舌舔鼻子，再張嘴咬粽葉。（圖／臉書粉絲專頁「可愛咪」提供）

這短短18秒的影片讓許多網友的心融化，紛紛留言，「最萌的監工」、「代言肉粽」、「被戳鼻孔～」、「當貓草吃嗎？」、「那個纖維太粗，不好粗啦！」、「調皮了」、「咪在旁邊負責聞香」、「應該給牠試試看斑蘭葉」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

咬一下

可愛咪發佈於 2019年6月6日 星期四

可愛咪除了長得可愛，還非常貼心，總會在姑姑回家前「等門」。此外，可愛咪不管洗澡、剪指甲都十分乖巧，2年前就因躺在鍋子裡洗澡爆紅，當時牠躺在水槽裡洗菜的鋼盆中，圓圓的眼睛睜得大大的，後腳掌整個張開，絲毫不反抗不掙扎，這組照片至今也持續在網路上瘋傳。

相關報導：
►洗澡跟洗菜一樣簡單！可愛咪呆萌躺鍋裡　舒服到開掌花

關鍵字： 可愛咪端午節粽子米克斯

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