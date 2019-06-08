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爸爸手作魂爆發！歐告變身「龍舟」載全家　嘴咬國旗萌翻

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▲爸爸手作魂爆發！歐告變身「龍舟」載全家　嘴咬國旗萌翻。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

▲巴斯特在端午節這天化身龍舟。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

寵物小組／綜合報導

爸爸的手作魂不能亡！新竹飼主Phoebe Chen分享老公為愛犬巴斯特(Buster)特製的端午節裝扮，只見狗狗化身為鮮豔的龍舟，上頭還載著媽媽、爸爸和自己的畫像紙板。可愛的是，爸爸甚至手作了一面國旗讓巴斯特叼在嘴裡，完程度100%。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲爸爸手作魂爆發！歐告變身「龍舟」載全家　嘴咬國旗萌翻。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

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▲巴斯特叼著爸爸手作的國旗。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

Phoebe Chen在臉書社團「有點毛毛的」貼出照片，可以看到巴斯特穿著紅色的龍舟裝，頭上則戴著黃色藍邊的獅鬃頭套，船身的魚鱗是一片片貼上去的，船尾也加上黃色火焰，配件則有船槳和龍舟鼓，作工相當精緻。這艘「龍舟」上面載著長髮綠衣的媽媽Phoebe Chen、金髮藍衣的爸爸、吐著舌頭的巴斯特，模樣十分可愛。

▲爸爸手作魂爆發！歐告變身「龍舟」載全家　嘴咬國旗萌翻。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

▲龍舟作工超精緻。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

▲爸爸手作魂爆發！歐告變身「龍舟」載全家　嘴咬國旗萌翻。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

▲龍舟上面載著巴斯特一家三口。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

網友們看了紛紛留言稱讚，「拔拔好厲害」、「狗界超級變變變」、「巴斯特好配合」、「太強大了！！！」、「笑翻～把拔太有才了」、「好有創意」、「好可愛喔！！！划槳是不求人做的嗎？？」、「陸地上跑的龍舟」、「請收下我的膝蓋，太猛了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲爸爸手作魂爆發！歐告變身「龍舟」載全家　嘴咬國旗萌翻。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）

▲巴斯特：我把拔太有才啦！（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」、IG @ busterthemixeddog）


 

事實上，巴斯特爸爸手作功力一直都強大，2年前的萬聖節他就親手製作2套「手搖裝」，和巴斯特一起扮成珍珠奶茶；去年則是花了1個月完成2套「泡麵裝」，裡頭除了精細的麵條，連醬包和湯包都沒有漏掉，一樣做得超精緻逼真，與真品相似度100%，令人驚嘆不已。

▲最狂萬聖節！老爸特製「珍珠奶茶汪」，自己扮抹茶拿鐵＋波霸（圖／粉絲專頁「Buster是一隻狗」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸和巴斯特前年萬聖節扮成珍珠奶茶。（圖／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」）

▲萌寵萬聖節變裝秀。（圖／飼主提供）

▲去年萬聖節的泡麵裝。（圖／臉書粉絲專頁「Buster是一隻狗」）

▼更多精彩影音。

關鍵字： Buster是一隻狗端午節龍舟米克斯巴斯特

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