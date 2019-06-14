孝順汪踏板偷留「生日驚喜」　媽低頭一看笑岔氣：沒白養你

▲抖抖送馬麻的驚喜大禮。（圖／網友林妙桂授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

法鬥「抖抖」在馬麻生日這天一起出門走走，孝順的牠還偷偷留下「禮物」，讓馬麻低頭一看笑到差點斷氣。原來，這「禮物」的真實身分是狗便便，馬麻林妙桂尷尬又無奈地說，「真沒白養你，知道我生日還特地給我驚喜。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲抖抖：嘿嘿～我很孝順還知道要送禮物給馬麻。

抖抖似乎想給馬麻難忘回憶，在去公園的路上，不動聲色地送上大禮，馬麻騎到一半驚覺腳邊傳來一股臭味，才發現愛犬在車上大便。逗趣的是，抖抖還無辜地望著馬麻，像是說，「不喜歡這新鮮禮物嗎？」完全不曉得自己闖下大禍，林妙桂哭笑不得地說，「謝謝你別出心裁的驚喜，還讓我收到前所未有的生日禮物。」

▲汪：奴才，快起床陪我玩球。

影片上傳到臉書社團「法鬥王國」網友們看了紛紛笑說，「哈哈哈送麻麻黃金」、「 黃金大禮」、「好兆頭」、「生日送黃金給麻麻發財」、「熱騰騰的愛喔！」、「巧克力蛋糕啦哈哈」、「誠意十足」、「好孩子！知道要送媽媽禮物。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：烏龜先生，走快點啦！

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