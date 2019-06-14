ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

孝順汪踏板偷留「生日驚喜」　媽低頭一看笑岔氣：沒白養你

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲法鬥抖抖。（圖／網友林妙佳授權提供）

抖抖送馬麻的驚喜大禮。（圖／網友林妙桂授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

法鬥「抖抖」在馬麻生日這天一起出門走走，孝順的牠還偷偷留下「禮物」，讓馬麻低頭一看笑到差點斷氣。原來，這「禮物」的真實身分是狗便便，馬麻林妙桂尷尬又無奈地說，「真沒白養你，知道我生日還特地給我驚喜。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥抖抖。（圖／網友林妙佳授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲抖抖：嘿嘿～我很孝順還知道要送禮物給馬麻。

抖抖似乎想給馬麻難忘回憶，在去公園的路上，不動聲色地送上大禮，馬麻騎到一半驚覺腳邊傳來一股臭味，才發現愛犬在車上大便。逗趣的是，抖抖還無辜地望著馬麻，像是說，「不喜歡這新鮮禮物嗎？」完全不曉得自己闖下大禍，林妙桂哭笑不得地說，「謝謝你別出心裁的驚喜，還讓我收到前所未有的生日禮物。」

▲法鬥抖抖。（圖／網友林妙佳授權提供）

汪：奴才，快起床陪我玩球。

影片上傳到臉書社團「法鬥王國」網友們看了紛紛笑說，「哈哈哈送麻麻黃金」、「 黃金大禮」、「好兆頭」、「生日送黃金給麻麻發財」、「熱騰騰的愛喔！」、「巧克力蛋糕啦哈哈」、「誠意十足」、「好孩子！知道要送媽媽禮物。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥抖抖。（圖／網友林妙佳授權提供）

▲汪：烏龜先生，走快點啦！

▼更多精彩影音。

關鍵字： 法鬥生日驚喜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

只有3分之1浸到水！　30kg汪「全身浴變半身浴」..

影／主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句..

超商遇見詐騙集團！5隻柴犬「圍成圈討食」　爸笑：又..

見爸媽親熱！單身柴「肉身卡位」在中間：誰允許你們放..

鋪地墊降低爪子聲　汪雙腳一「蹬」飛越　媽：差點笑到..

房內有動靜…媽驚見小偷汪叼「私密物」　她笑：差點報..

影／汪陶醉坐搖搖車…一旁弟弟笑容逐漸母湯　網笑：全..

屏東黑狗大面積燒燙傷　見愛媽忍痛上前靠近：我想活下..

汪合力改造鐵門「自由進出」…燦笑探頭迎接　媽哭：這..

曾反對養貓！嬤「雙掌齊下」花2小時幫金孫拍屁屁：舒..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加..

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」..

貓貓用肉墊「敲鋼琴」表演神曲　下秒頭饋鍵盤：人家累..

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

汪星人亂入世界名作！星空下賣萌 畫家受梵谷啟發...

瑪爾濟斯點眼藥水「閉眼等20秒」　網羨：好乖！果然..

杏眼萌貓「把氣流當玩具」　開掌花高速打「空氣籃球」

台南傳出狗狗遭「丟包」　動保人士漏夜急送醫

狗狗離家90km！走失2個月奇蹟重逢　狂奔飛撲全家..

寵物雲竹東店義診來囉！　同場加映認養活動幫救援黃狗..

孝順汪踏板偷留「生日驚喜」　媽低頭一看笑岔氣：沒白..

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

阿拉斯加沿岸驚見60隻海豹屍體　提早3週融冰惹的禍

傲嬌美橘「單身6年」　媽幫徵友「結尾神反轉」網友笑..

「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉

牛奶交出來！飢餓小喵組「喪屍軍團」搶劫　7千人笑翻..

非現行犯，人人都可逮捕嗎？檢察官：利害關係人可逮捕

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

杏眼萌貓「把氣流當玩具」　開掌花高速打「空氣籃球」

普侯斯敲生涯645轟寫紀錄　大谷佩服：多麽偉大的球..

寵白家綺無極限　吳東諺抱兒睡客廳「像懷孕時一樣疼」

國民黨擬修「總統和黨主席脫勾」　郭台銘：那是黨中央..

香港「反送中」上街大遊行　彰化高中相挺響應

庹宗康搭公車遊北海岸　車票15元嫌貴「當年3塊」

蘇貞昌斥韓國瑜：高雄登革熱最嚴重疫情都在他忙選舉時..

上任第一次被請出場「9綠議員砲轟70分鐘」　盧秀燕..

寵物動物熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

讀者迴響

熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

貓孫娃娃音哀求！老爸親自剝蝦餵

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」拍滅收工

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面