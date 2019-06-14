牛奶交出來！飢餓小喵組「喪屍軍團」搶劫　7千人笑翻：搶孤競賽？

寵物小組／綜合報導

發育期的小朋友餓起來可真不是蓋的！抖音APP用戶「userjgklqalxid」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有群飢餓的小喵們為了喝牛奶，一步步地從馬麻的腳往上爬到頭頂，誇張的行徑就彷彿是一群喪屍軍團一樣，7千多名網友看了紛紛哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳姓網友8日在臉書社團「有點毛毛的」PO出這則貼文並說道，「這種的來幾隻我都願意奶。」畫面中，5隻可愛的小貓們沿著馬麻的褲管，一步步地往上爬；只見其中有一隻疑似特別餓、爬得非常快，居然直接爬到馬麻的頭上，超霸氣的模樣彷彿在說，「牛奶交出來！」

▲一群飢餓的小貓組成「喪屍軍團」，目標是馬麻手上的奶瓶。（圖／翻攝自抖音APP用戶「userjgklqalxid」）



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▲有隻貪吃的貓咪爬到馬麻頭上。（圖／翻攝自抖音APP用戶「userjgklqalxid」）



過程中可以看到，短頭髮的馬麻雙手各拿著一瓶牛奶，且快速地搖一搖、甩一甩，積極地準備要給小貓們食物的前置作業，沒想到進行到一半，她發現有隻貪吃的小貓已經爬到她頭上了，一把將貓咪抓下來，並且拿著奶瓶趕緊給喵星人喝奶。

臉書粉專「貓樂園」也有分享這段影片，目前已累積23萬次的觀看次數、7千多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「怎麼那麼可愛...好會爬～」、「哈哈哈餓壞啦！」、「搶孤喔？」、「這會把媽媽急死吧XDD」、「每隻的指甲都插好插滿」、「好幸福，想被爬」、「這也太療癒了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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