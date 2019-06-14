ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

牛奶交出來！飢餓小喵組「喪屍軍團」搶劫　7千人笑翻：搶孤競賽？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

寵物小組／綜合報導

發育期的小朋友餓起來可真不是蓋的！抖音APP用戶「userjgklqalxid」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有群飢餓的小喵們為了喝牛奶，一步步地從馬麻的腳往上爬到頭頂，誇張的行徑就彷彿是一群喪屍軍團一樣，7千多名網友看了紛紛哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

陳姓網友8日在臉書社團「有點毛毛的」PO出這則貼文並說道，「這種的來幾隻我都願意奶。」畫面中，5隻可愛的小貓們沿著馬麻的褲管，一步步地往上爬；只見其中有一隻疑似特別餓、爬得非常快，居然直接爬到馬麻的頭上，超霸氣的模樣彷彿在說，「牛奶交出來！」

小貓組喪屍團搶奶，7千人笑翻！（圖／翻攝自抖音APP用戶「userjgklqalxid」）

▲一群飢餓的小貓組成「喪屍軍團」，目標是馬麻手上的奶瓶。（圖／翻攝自抖音APP用戶「userjgklqalxid」）

請繼續往下閱讀...

小貓組喪屍團搶奶，7千人笑翻！（圖／翻攝自抖音APP用戶「userjgklqalxid」）

▲有隻貪吃的貓咪爬到馬麻頭上。（圖／翻攝自抖音APP用戶「userjgklqalxid」）

過程中可以看到，短頭髮的馬麻雙手各拿著一瓶牛奶，且快速地搖一搖、甩一甩，積極地準備要給小貓們食物的前置作業，沒想到進行到一半，她發現有隻貪吃的小貓已經爬到她頭上了，一把將貓咪抓下來，並且拿著奶瓶趕緊給喵星人喝奶。

臉書粉專「貓樂園」也有分享這段影片，目前已累積23萬次的觀看次數、7千多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「怎麼那麼可愛...好會爬～」、「哈哈哈餓壞啦！」、「搶孤喔？」、「這會把媽媽急死吧XDD」、「每隻的指甲都插好插滿」、「好幸福，想被爬」、「這也太療癒了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪小喵奶貓抖音搶奶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加..

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」..

貓貓用肉墊「敲鋼琴」表演神曲　下秒頭饋鍵盤：人家累..

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

汪星人亂入世界名作！星空下賣萌 畫家受梵谷啟發...

瑪爾濟斯點眼藥水「閉眼等20秒」　網羨：好乖！果然..

寵物雲竹東店義診來囉！　同場加映認養活動幫救援黃狗..

孝順汪踏板偷留「生日驚喜」　媽低頭一看笑岔氣：沒白..

兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：..

阿拉斯加沿岸驚見60隻海豹屍體　提早3週融冰惹的禍

傲嬌美橘「單身6年」　媽幫徵友「結尾神反轉」網友笑..

「謎樣黑色生物」眼神死！狗奴尷尬笑：一邊包一邊道歉

牛奶交出來！飢餓小喵組「喪屍軍團」搶劫　7千人笑翻..

東寵蘆竹、健行店「歡樂試吃會」慶開幕　義診還送多汁..

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

美洲豹遭7狗追咬入樹林！　奮力反擊仍無力倒血泊亡

日顯示器大廠JDI將裁員近三成1200人　社長也將..

美政壇挺反送中　環時轟：貼標簽混淆視聽搞操弄和煽動

柯文哲節目時鐘指向「20：20」　北市府：開放外界..

暗批賴清德是「不對的行政院長」？　蘇嘉全：我沒指名..

「2019高中原創畢業歌合輯」名單出爐！竹中竹女並..

宏普今年聚焦3大案　未來推案改走「新南向」

金山玉米田疑似秋行軍蟲肆虐　新北青農馬上通報鑑定中

他網購買「這樣東西」備註：不要寫商品名！收到包裹秒..

開發金董監改選出爐　民股全拿、公股銀行全面退出

中職／味全龍測試會今展開　162人參加至少推薦20..

寵物動物熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

貓孫娃娃音哀求！老爸親自剝蝦餵

讀者迴響

熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

貓孫娃娃音哀求！老爸親自剝蝦餵

拍友人餵狗喝酒　白紀亞挨轟怒回

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」拍滅收工

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面