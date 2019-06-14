廁所門口有木乃伊！　喪屍式「翻滾繃帶」：它先惹我的

▲松子玩捲筒衛生紙，玩到變成「木乃伊」了。（影／飼主呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

小貓咪松子在家裡探險，發現廁所裡有一個奇怪的玩具，只要伸手一抓，就會變得越來越長，讓牠好奇心大發，玩得超嗨。飼主呂小姐看到毛孩和滿地衛生紙糾纏在一起，活像個瘋狂掙扎的「木乃伊」，感到好氣又好笑，「以後都不能用捲筒式了……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲松子：啊～救命啊！（圖／飼主呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）





▲超調皮的小女孩。

呂小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，前陣子松子意外發現捲筒式衛生紙「這麼好玩」，一試成主顧，只要不小心忘記把門關好，就會看到家裡出現一個「木乃伊」。她提到，毛孩的個性活潑又搗蛋，就連柴哥哥Loki也沒轍。

▲柴柴Loki和松子。

▲兄妹感情好。

呂小姐以前從來沒有養過貓咪，偶然在工地撿到浪浪後，毅然決定收編，開啟鏟屎官的任務，「我好不容易才把牠照顧長大，沒想到越來越皮！」她也笑著說到，每次看見松子那雙無辜的大眼睛，就沒辦法生氣了，「簡直是征服人類的武器。」

▲松子很認真地看哥哥玩神魔之塔。

這段可愛的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」以後，已經累積3千多讚數，許多網友都被萌翻，紛紛留言，「我滾、我滾、我繼續滾，多爾袞來著！」、「原來是主子的健身器材啊～」、「抽取式的也一樣……。」、「仙女下凡的感覺～」、「其實牠想跳彩帶舞？」、「把牠捲成木乃伊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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