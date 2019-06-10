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調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感

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▲調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感（圖／臉書粉絲專頁「茶葉一家」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蛋包飯：人家的褲褲怎麼不見了？（圖／臉書粉絲專頁「茶蛋一家」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

柴犬「蛋包飯」在客廳瘋狂奔跑，竟然猛力塞進沙發底下超狹窄的空間，沾到黏鼠板，讓飼主「大衛」嚇得趕緊帶去看醫生。獸醫見狀，貼心地幫毛孩剃成「脫褲子」的模樣，汪汪一開始有點無奈，但很快就愛上自己的「超涼」的新造型。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感（圖／臉書粉絲專頁「茶葉一家」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲蛋包飯小時候就像個柴娃娃。

大衛接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，去年開始住家附近開始做汙水下水道工程，老鼠四處跑，「平常狗狗們根本無法鑽到沙發底下，所以才把黏鼠板放在那，時間一久也忘記了。」他用橄欖油、沙拉油搓揉了20分鐘，效果卻不太好，所以決定直接求醫，「讓我噴了1千多塊……。」

▲調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感（圖／臉書粉絲專頁「茶葉一家」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一圈一圈的蛋包飯。

▲調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感（圖／臉書粉絲專頁「茶葉一家」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蛋包飯很會撒嬌、爭寵。

大衛提到，蛋包飯對新造型沒什麼反應，不過應該蠻喜歡，「路人看見，都一直稱讚『好可愛』！」柴柴現在才2個月大，但是卻非常機靈、聰明，「因為家中總共有7隻狗狗，所以牠很會看人臉色，也非常喜歡撒嬌，搶球球的功夫更是超厲害！」

▲調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感（圖／臉書粉絲專頁「茶葉一家」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「茶蛋一家」全家福，總共有7隻汪汪，非常幸福。

這張照片被分享到臉書社團「柴犬司令部」以後，已經累積了4千多讚數，讓許多網友都被笑翻，紛紛留言，「對不起，阿姨笑了！」、「褲子被海水沖走了。」、「沒穿褲子，在街上亂跑會被警察抓走XD」、「這樣屁屁比較涼～」、「你幹嘛脫人家小褲褲？」、「屁股一陣涼意。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 柴犬黏鼠板

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