貓魂小白狗賴奴才懷裡「咬手臂＋汪踏踏」　1天3次融化媽

▲ㄜˊㄚ「汪踏踏」塞乃的模樣超萌～（影／ㄜˊㄚ媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「ㄜˊㄚ（蚵仔）」從小就有一個特別的習慣，牠撒嬌時最喜歡賴在媽咪身上，一邊輕輕咬著奴才的手臂，一邊讓雙腳在空中踩小碎步，看起來彷彿是小狗狗在喝奶，也像極了喵星人「貓踏踏」的動作。媽咪將汪汪的可愛癖好貼文分享，笑說「每天基本要3次！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲ㄜˊㄚ瞇著眼睛，一邊咬媽咪的手，一邊「汪踏踏」撒嬌。（圖／ㄜˊㄚ媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲ㄜˊㄚ眼睛都還沒睜開就被丟在樹下。

▲媽咪推測，可能是因為ㄜˊㄚ太早離開母親照顧，所以到現在還有想要吸奶的動作。

▲有了媽咪抱抱，ㄜˊㄚ才睡得好～

媽咪向《ETtoday寵物雲》提到，女兒從開眼的那一刻，到現在9個月大，一直保持著「踏踏」的習慣，「ㄜˊㄚ小時候比較喜歡吸我的下巴，長大以後變成咬手手，還要被抱抱。」她提到，某一天去打網球時聽見狗叫聲，從球友口中得知，有位阿伯把毛孩放在樹下以後就一走了之，「牠都還沒有開眼，全身爬滿紅螞蟻，也許是太早缺乏媽媽照顧，才會有吸奶的動作吧！」

▲為了零食坐下、趴下、握手。

▲做到一半就翻肚拜拜，想要偷懶呀！

媽咪也笑著說到，也許是因為小時候被遺棄，所以女兒的個性比較敏感、膽小，但是熟悉以後就會露出貪吃又愛玩的本性，「牠最高紀錄一個月咬壞4、5條胸背帶，原本約好要完成一連串動作才可以吃餅乾，現在都偷懶、全部跳過，直接躺下來翻肚『拜拜』！」

▲ㄜˊㄚ遇見美好的家庭，過得很幸福唷～

這段可愛的影片被分享到臉書社團「米克斯傳奇」後已經吸引1千多讚，許多網友都被ㄜˊㄚ撒嬌的萌樣融化了，紛紛留言，「吸奶嘴的概念。」、「小寶寶～」、「把你當媽媽了，好可愛！」、「還沒離乳的巨嬰XD」、「牠是不是貓咪養大的？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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