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夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認

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▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲臭臉兄弟檔～（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

飼主黃筱均日前逛街時經過一台夾娃娃機，發現裡面的玩具非常眼熟，經歷一番努力終於把它帶回家，並且興奮地拿給主子「Jaguar（加尬）」分享，卻發現「2隻貓」不論是毛色、紋路或眼神都相當神似，就像是失散多年的兄弟一樣，笑得貼文分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Jaguar拍照的時候非常配合。

▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貼心的Jaguar總會幫忙媽咪招呼客人。

黃筱均接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，一看到娃娃就決定一定要夾到，還不斷跟它說「回家、回家」，Jaguar也很配合地乖乖坐好合照，「不過好像拍太久，兒子要開始生氣了，才會連眼神都很像。」她也笑著說，7歲的毛孩親人又愛撒嬌，不過很有自己的想法，「如果不讓牠去陽台，牠就會一直頂嘴、碎碎念，直到我心軟、放行。」

▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪笑說，兒子是一隻很有自己想法的貓。

▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲疼愛弟弟的Jaguar。

▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲暖男哥哥幫忙按摩。

黃筱均回憶，當年睡覺時夢見一隻小貓咪，才興起了領養的念頭，上網搜尋果然遇到有緣份的孩子，「Jaguar調皮的事蹟實在太多了，偷開紗窗、不能去陽台就到處亂尿尿。」不過，毛孩也是個「暖男」哥哥，平時最喜歡照顧弟弟、幫忙按摩，「而且打架輸的都是牠！」

▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Jaguar眼睛好圓！

▲夾娃娃遇熟面孔！　失散貓兄弟「一起擺臭臉」終於相認（圖／飼主黃筱均提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲露出肚肚睡覺。

這張感人的「認親照」被分享到「有點毛毛的」後，已經吸引了1千多讚數，許多網友都被這個巧合笑翻，紛紛留言，「一模一樣的表情耶！」、「根本量身訂做的啊XD」、「失散多年的兄弟相見，居然互相擺臭臉～安餒母湯喔！」、「夾回來一個兄弟！」、「一家終於團聚，恭喜！」、「再怎樣都要夾回來！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 夾娃娃機玩偶娃娃

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