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趕不走！自來貓賴定金紙店　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌

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▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶每天都跳上神明桌看菩薩。（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「牛奶」從小在菜市場流浪，某個寒冷冬夜突然決定搬進一間金紙店，從此賴著不走。被欽點的奴才蘇小姐覺得緣分難得，因此順勢飼養，卻發現貓咪每天都會跳到神明面前寧靜對望，甚至最喜歡睡在那兒，「我打從心底認為，牠就是菩薩帶來的孩子！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲牛奶在菩薩面前大搖大擺睡覺。

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶從不破壞金紙，非常乖巧。

蘇小姐向《ETtoday寵物雲》提到，在市場生活幾十年，從來沒有貓咪跑進來、趕也趕不走，「牠每天早上都自己跳到菩薩面前呆呆地一直看，還會吵著要喝供佛的茶，而且從來不會破壞店裡的金紙，真的很玄！」她也提到，牛奶的個性很善良，對於後來收養的貓「短短」照顧有加，「食物被搶，都會讓人家吃。」

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶非常撒嬌。

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中還有貴賓哥哥和另外一隻白貓「短短」。

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶啟發媽咪開始動手創作各式各樣的貓城堡。

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲細膩的手工紙球。

蘇小姐笑著說，家中1狗2貓感情都好，尤其牛奶更是超會撒嬌，「我先生一開始不要養，每天對孩子說『快出去』，結果現在寵得跟什麼一樣！」她也因為毛孩而被啟發，動手創作各式各樣的貓窩、城堡，「整個房間都是我設計的，還在社團裡分享、教網友做呢！」

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶喜歡爬到城堡最高處。

▲自來貓賴定金紙店！　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌（圖／飼主蘇小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶很會纏著菩薩撒嬌，但是顧店就比較散漫了。

牛奶超有靈性的故事被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經吸引2千多讚，許多網友都紛紛留言稱讚，「想進修虎爺一職嗎？」、「蠻親神的XD」、「菩薩：進來就是了！」、「好有佛性的貓～」、「好有禮貌，菩薩疼！」、「菩薩配送的牛奶。」、「菩薩認證過的好孩子喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯菩薩靈性金紙菜市場

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