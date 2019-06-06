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好香！萌貓「超人飛姿」陪掛梯子上　「守護肉粽」不下來

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▲好香！萌貓「超人飛姿」陪掛梯子上　「守護肉粽」不下來（圖／飼主苡安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嗶波掛在梯子上守護肉粽。（圖／飼主苡安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

喵星人「嗶波」發現奴才最近總是忙著「包粽子」，好奇地跑過去一探究竟，沒想到立刻被撲鼻香氣給吸引住了，牠發揮「液體」的特性，超克難地用「超人飛翔」的姿勢橫掛在梯子上，只為了好好守護那一串串肉粽，不論媽咪怎麼勸，都不願意下來，讓飼主苡安笑翻貼文，「有沒有那種硬要待在一個地方的照片？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲好香！萌貓「超人飛姿」陪掛梯子上　「守護肉粽」不下來（圖／飼主苡安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲飼主笑說，嗶波常常做出難以理解的動作。

▲好香！萌貓「超人飛姿」陪掛梯子上　「守護肉粽」不下來（圖／飼主苡安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嗶波喜歡窩在洗手台跟窄小的地方。

苡安向《ETtoday寵物雲》提到，其實毛孩前一天已經爬上去巡視過了，「我一回家就看到嗶波用超逗的姿勢趴在那裡，感覺應該蠻辛苦的呀！」她也笑著說，毛孩總是喜歡窩在千奇百怪的地方，讓人難以理解，每天都有許多笑料，「廁所的小架子、洗手台、平底鍋、紙箱，總之就是特別狹小的空間，尤其喜歡擋住我做正事，被趕走還『屢勸不聽』」。

▲好香！萌貓「超人飛姿」陪掛梯子上　「守護肉粽」不下來（圖／飼主苡安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲渾身萌感的嗶波～

這幾張逗趣的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後讓3千多名網友笑翻，大家紛紛留言，「笑死，牠也想吃肉粽嗎？」、「護粽霸喵！」、「再怎樣都要應景一下～」、「好像在曬海參XD」、「包粽子的人壓力好大！」、「牠怕你邊綁邊吃啦！」、「吃粽子前，先練核心。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 玳瑁端午節粽子肉粽

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