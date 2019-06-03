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姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地兼當手機架

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▲姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地上兼當手機架（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2個孩子好認真地在看影片呀！（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「直樹」這天躺在沙發上耍廢，小鏟屎官芳廷突然跑過來，揪牠一起看「美術勞作」的影片，姐弟倆擠在螢幕前面認真研究，模樣非常可愛。媽咪草莓發現女兒席地而坐，還兼當「手機架」，笑得貼文分享「疼貓疼成這樣！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地上兼當手機架（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲芳廷和直樹感情非常好，做什麼事都黏在一起。

▲姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地上兼當手機架（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲草莓2017年領養了這隻浪浪。

▲姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地上兼當手機架（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲直樹脾氣超好，任人搓揉。

草莓接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，芳廷是個活潑、開朗的女孩，自從2017年領養浪浪以後，對貓咪照顧無微不至，「她平常就會幫忙鏟屎，而且做什麼事情都要把直樹帶在身邊。毛孩似乎也習慣了，不但不會亂跑亂動，還常常陪伴到睡著。」

▲姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地上兼當手機架（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芳廷和弟弟（右）都是盡責的小飼主，平常就會幫忙鏟屎呢！

▲姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地上兼當手機架（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲直樹也有搞怪的一面。

草莓提到，直樹的個性不像「喵皇」，反而是個脾氣超好的孩子，「牠很隨和、『人人好』，但還是在芳廷身邊最有安全感。」她也笑著提到，女兒非常保護毛孩，如果看到大人要罵貓咪了，總是會站出來替毛孩說話，「她都不准我們生氣。」

▲姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地上兼當手機架（圖／飼主草莓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一碗貓～

這張溫馨的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，目前已經累積了近9千讚數，許多人都被兩個孩子的好感情給融化了，紛紛留言，「貓坐沙發，妹妹坐地板XD」、「好朋友當然要有福同享，是真愛無誤！」、「重點是貓還真的有在看螢幕欸！」、「貓也會追劇啊？」、「表情超投入的XD」、「只差沒有討論劇情XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 領養米克斯

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