混血二哈一碰水就「石化頂摳摳」　眼前狂轉狗生跑馬燈

▲Bo Bo：我是誰？我在哪？（圖／Bo Bo媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

汪星人Bo Bo是隻擁有哈士奇血統的米克斯，牠前幾天首次到寵物游泳池玩耍，一碰到水就被嚇到「ㄎㄧㄤ掉」，整隻汪汪像是被石化一樣僵在那兒、動也不動，彷彿看到了「狗生跑馬燈」，不知所措地問著，「我是誰？我在哪？」讓媽咪笑得貼文分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲歡喜冤家今天休戰，靠在一起討論什麼時候才能離開。

▲Bo Bo還是有享受游泳的時候啦！

▲媽咪笑著說，以後還是會多帶Bo Bo去游泳，除了讓狗狗適應水以外也能夠減重。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時Bo Bo一直想爬到爸比身上，一開始還能夠好好地站在水裡，後來就變成「仰式」，「因為擔心牠真的嚇傻，還是趕快幫忙翻正。」當天姐姐和另一隻米克斯也同行，原本愛吵架的兩汪都沒心情胡鬧了，「2隻靠在一起，好像在討論到底什麼時候才能出去。」

▲Bo Bo想用討債臉逼主人交出食物。

▲做錯事還擺出這個萌臉，意圖使人無法生氣！

▲露營太興奮，把自己纏住了。





▲Bo Bo：奴才終於下班，可以來幫我按摩啦～

媽咪提到，當初領養時也不曉得女兒的身世，只能從眼睛、毛髮判斷有哈士奇血統，「牠已經11、12歲了，個性非常成熟穩定，在家也很乖巧、撒嬌，只是有時候還會做一些蠻『二哈』的事情。」Bo Bo很有個性，被奴才抱抱時，常常會「一秒死魚眼」，此外也非常注重隱私，上廁所時一定要關門，「否則就會一直跟我對看，看到我把門帶上。」

▲Bo Bo時常睡一睡掉到洞裡面。

▲塞在這個位置好像蠻舒服的～

▲Bo Bo：媽咪拍什麼拍，還不趕快來救我？

這張超ㄎㄧㄤ的照片被分享到臉書社團「米克斯傳奇」後，已經累積了近3千讚數，許多網友都被那經典表情笑翻，紛紛留言，「看起來好像假的狗狗XD」、「需要磁力貼嗎？」、「第一次看到這種游法。」、「二哈基因強大！」、「好像忘記裝電池的感覺～」、「完美演繹眼神死。」、「這真的是活體嗎XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Bo Bo個性乖巧又穩定。

▲混血卻不失二哈本色的Bo Bo。

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