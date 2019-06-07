鋼牙汪「咬暴擀麵棍」媽怒換這一根　網笑翻：有吐渣嗎..

▲多福熟練地啃著甘蔗。（影／飼主李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「多福」是一隻頑皮又好動的狗狗，還擁有一副破壞力超強的「鋼牙」，狠狠地撕爛撖麵棍。飼主李小姐看到這一幕，靈機一動拿出沉甸甸的「甘蔗頭」給汪汪，沒想到毛孩還是繼續抱著啃，讓她看得好氣又好笑，貼文分享，「讓你慢慢咬！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲多福啃甘蔗啃得好起勁。（圖／飼主李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

李小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，多福破壞的事蹟多到數不完，簡直「無所不咬」，「牠去外面叼檳榔渣來嚼，還會偷開門，自己把蛋黃哥玩偶拿來玩。」毛孩每次看見主人騎車出門，就會奔上去幫忙「開路」，看見郵差經過，也會搶著想要收信，「我上網搜尋如何矯正，卻被一秒破解，這傢伙把脖子上綁的木棍咬著繼續追車，行動自如。」

▲多福笑瞇瞇～

▲活潑又好動的多福。

這段逗趣的影片被分享到臉書社團「米克斯傳奇」後，已經吸引1千多讚數，許多網友都被飼主的創意笑翻，紛紛留言，「以後天天啃甘蔗，不知道會不會變肥啊？」、「椰子殼也是一個好選擇。」、「我覺得牠忙著啃甘蔗沒空追車了～」、「最近賣甘蔗的生意會很好！」、「剛好也可以潔牙XD」、「超厲害，而且牠都不用吐甘蔗渣！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

「ProudPet嬌寵醫生」資深獸醫師陳正倫接受本報電訪時表示，甘蔗含有高糖分，會刺激汪汪腸胃蠕動，造成脹氣等現象，尤其狗狗的舌頭不像人類一樣靈活，如果沒有吐渣、將難以消化的粗纖維吞下肚，也很有可能使得腸胃阻塞。因此，如果飼主想要讓毛孩嚐鮮，建議以「少量甘蔗汁」為佳，不論有無削皮，都盡量別讓寶貝啃整枝甘蔗喔！

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