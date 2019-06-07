盲貓想揪寄居蟹一起玩　奴才趴地上陪等20分鐘…背影超暖

▲開開跟奴才趴在地上等寄居蟹出來玩。（圖／飼主黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「開開」家裡來了一隻寄居蟹，牠發現新朋友以後非常興奮，守在殼前許久，想要找對方玩，奴才看見這一幕以後，也陪著貓咪趴在地上當「好奇寶寶」，依偎在一起等了20多分鐘。飼主黃小姐看見男友和毛孩的可愛互動，忍不住拍攝下來貼文分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲開開和黃小姐的男友感情超好。

▲嘴邊肉被咬了也很享受。

黃小姐向《ETtoday寵物雲》提到，當時男友出門買晚餐，發現馬路邊竟然有隻寄居蟹在地上爬，「附近也沒有適合牠居住的地方，感覺像是被遺棄了，我們目前打算收編，還在努力做功課。」她笑著說，男友還特地吩咐要把電視關小聲一點，「沒想到後來真的等到了！不過開開也沒有去玩弄人家，聞一聞就走了。」

▲開開個性活潑、好動，一點也不像盲貓。

開開其實是一隻盲貓，幼年流浪的時候失去了雙眼視力，但是聽力非常敏銳，個性超級活潑外向，總會吵著要出門散步，也很喜歡趴在檔車前端吹風，「牠就像是一個暖男哥哥，會幫忙照顧後來收編的小貓咪們。」黃小姐說，當初就是希望毛孩內心開朗，不因殘缺而自卑，喵喵果然也像牠的名字一樣樂觀。

▲黃小姐表示，看不懂這一對寶在幹嘛～

黃小姐也笑著說到，開開跟男友彷彿「天生一對」，不論做什麼事情都要在一起，默契也很好，「一起吃蝦、一起睡覺、一起抓蟑螂！」如果毛孩不想要洗澡、點眼藥水時，還會把頭轉到爸爸方向，哇哇叫得好可憐，「這時候，我男友也會很配合地飛奔過來『拯救』牠。」

▲黃小姐的男友被開開徹底征服，一邊說吃不消，一邊收編殘缺的浪貓。





▲家中還有另外一隻盲貓金魚和三條腿的腸兒。

▲還有虎斑貓小嘴兄妹。

黃小姐提到，自從收編開開以後，男友徹底被收服，一邊警告「緊繃了喔，不能再養了！」，一邊把其他4隻貓咪救援回家，「同為盲貓的金魚、三隻腳的腸兒，還有虎斑小嘴兄妹，每個孩子都有一段故事，即使有殘缺，還是很努力地想要活下去。」她也感性地說，是這些動物們讓人類學會「什麼是愛」，帶來滿滿的幸福，「殘疾貓沒有想像中那麼難照顧，生活起居都跟同類一樣，甚至更加貼心、可愛，很希望大家能給牠們一次機會！」

▲現在的開開很幸福唷！

這張溫馨的暖照被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經吸引6千多名網友按讚，大家紛紛留言，「寄居蟹睡著了啦！」、「好有愛，但好熱XD」、「寄居蟹：今日打烊了！明天請早吧！」、「相依相偎才是重點。」、「左邊的那位都快和地板融為一體了～」、「這……敢出來嗎？」、「養貓後，人會變呆是真的XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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