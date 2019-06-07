媽細心鏟屎　傻喵卻「當機呆望2HR」：誰偷朕的便便..

▲喵喵：朕的便便呢？（影／飼主李妡提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「喵喵」平常最喜歡湊熱鬧、刷存在感，這天牠看見媽咪鏟屎完，就興沖沖地跑過去「驗收結果」，沒想到一看就是2個小時，動也不動、彷彿當機了。飼主李妡把女兒「壞掉」的畫面捕捉下來，笑得貼文，「屁孩的世界我真的沒有辦法理解！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲喵喵疑惑地看著貓砂2小時。（圖／飼主李妡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲喵喵個性傲嬌、黏人。

▲地表最強小三。

李妡接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，女兒平常就很喜歡巡視「廁所」清潔度，但卻是第一次監督到「石化」，「我也不知道牠到底在看什麼，但我真的有清乾淨啦！」她也笑著說，毛孩個性傲嬌，是個不折不扣的「小三」，最愛整天黏在爸爸身邊塞乃。

▲睏嘎併軌的喵喵。

李妡回憶，有一次很傷心，喵喵主動走過來，「我靠在牠身上哭，這孩子毛都濕透了卻沒有離開，只是靜靜地陪伴很久。」她也感性地說到，從那一次以後，對女兒的愛更加堅定，「牠陪著我難過，我也要陪著牠成長，把最好的都給牠！」

▲睡覺睡到吐舌了。

這段「貓咪當機」的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經累積了2千多讚數，許多網友都被喵喵奇異的行為笑翻，紛紛留言，「牠在尋找牠的傑作！」、「貓：朕的寶藏呢？」、「不是腳麻了唄 ～」、「在數沙子吧，不要打斷牠。」、「牠可能不懂你為何要偷拿牠的便便XD」、「內心抓狂！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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