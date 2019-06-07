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夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙

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▲陽光，沙灘，胖橘貓？（影／飼主翁小姐提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「阿寶」這天在家好無聊，突然覺得牙齒有一點癢，便把「魔爪」伸到放在角落的貓砂上面，又啃又抓地把塑膠袋撕破，裡頭的砂石也灑了滿地。喵皇看見眼前一團亂糟糟，非常滿意，立刻翻肚、躺在上面盡情磨蹭，模樣超級享受。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙（圖／飼主翁小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲阿寶：好蘇湖唷～（滾動）（圖／飼主翁小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙（圖／飼主翁小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿寶從小開始就很萌呢！

▲夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙（圖／飼主翁小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲翁小姐說，阿寶常常做出白目的事情。

▲夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙（圖／飼主翁小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿寶想睡覺時才會黏過來，咬被被、貓踏踏。

▲夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙（圖／飼主翁小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲粉嫩阿寶。

飼主翁小姐向《ETtoday寵物雲》表示，兒子的個性非常好動，常常做出一些白目的事情，讓人又愛又恨，「牠平常都不太理我，只有愛睏的時候會跑來旁邊『陪睡』，一邊咬被子一邊踏踏。」她也提到，全家都因為阿寶的萌樣成為鏟屎官，最近又領養了2隻小貓，「牠們也都相處得很好呢！」

▲夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙（圖／飼主翁小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵：可愛就是正義～

這段可愛的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」以後，已經累積4千多讚數，許多網友紛紛被笑翻留言，「主子做甚麼都是對的～」、「夏天就是要玩沙啊XD」、「你別拿砂子洗澡啊！」、「只要有心，哪裡都是墾丁！」、「想去海邊渡假了對吧？」、「貓砂裡面有放貓草嗎XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音。

關鍵字： 米克斯貓砂海灘沙灘趴踢

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