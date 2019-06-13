聽到奴才聲音！　萌貓守監視器前「無辜看鏡頭」：趕快回家QQ

▲進財時常守在監視器前面，等奴才回家。（影／「進財不給抱」提供）

實習記者吳美依／採訪報導

貓咪「進財」發現寵物監視器會傳來奴才的聲音，從此以後，每當在家沒事做，就會趴在機器前面等待爸比回家，一邊用水汪汪的無辜眼神看著鏡頭，一邊打著哈欠，就像在說，「本宮好無聊～趕快回家！」苦苦等待的畫面，讓飼主大雄感動貼文，「還是只有毛小孩暖心呀！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲進財：爸爸趕快回家～（圖／「進財不給抱」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲進財：哈囉！爸比看得到我嗎？（抖腳）

▲大雄形容進財是隻超級傲嬌的貓咪。

▲進財：喂！別鬱卒了，來摸本宮！

大雄接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，自從女兒發現監視器會傳出聲音後，就常常待在旁邊，「牠一聽見，就會很快地轉頭看鏡頭，不過也有可能只是膽小啦！」他形容進財是個愛咬人的小小傲嬌鬼，「如果牠看到我心情不太好、一直趴著玩手機，就會在旁邊叫幾聲，好像在安慰我。」

▲進財舉腳腳。

▲被吃掉了！

▲家中還有一位主子「Vivi」。

大雄提到，家中還有一個頑皮的小弟弟「Vivi」，姐弟倆整天在家吃飽睡、睡飽吃，不過都很貼心，每天等門迎接奴才回來，「不過，跑來叫個2聲就不理人了，可能想說有表現一下就好了吧？」

▲進財和Vivi都會等門、迎接奴才，很暖心～

這段超暖心的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」，吸引了2千多讚數，許多網友都被進財融化，紛紛留言，「你還不快下班陪牠！」、「好窩心唷～」、「我家主子們都裝作沒聽見XD」、「那個等待的眼神，會讓我瞬間甩開桌上的報表衝回家吸個2大口。」、「奴才，你為什麼被封印在結界裡了？」、「在上班時看到這個心真的會暖暖的，知道家裡還有人在等你的感覺很棒。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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