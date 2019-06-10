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三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪

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▲Bubble打呼的聲音超萌～（影／飼主張鈞惠提供）

實習記者吳美依／採訪報導

三花貓Bubble睡覺時總是容易打呼，而且音量還不小，這天牠正舒服地打盹，不斷發出「哼～哼～」的聲音，就像是身體裡住著一隻小綿羊。飼主張鈞惠想要午休，卻被毛孩吵得哭笑不得，貼文分享「妳聲音的開關在哪裡呀？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪（圖／飼主張鈞惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Bubble睡覺狂打呼，聲音就像小綿羊。（圖／飼主張鈞惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

張鈞惠向《ETtoday寵物雲》表示，Bubble平時就很喜歡睡覺，可是打呼卻很大聲，甚至會把人吵醒，「我還以為牠得了哮喘，帶去看了2次醫生，檢查後卻發現身體非常健康，本來就這樣。」Bubble最愛媽咪，比較不親近陌生人和同類，非常有女王風範，媽媽說，「牠是個天不怕、地不怕的恰北北，看醫生時都一副要把人家咬死的樣子。」

▲三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪（圖／飼主張鈞惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲很有女王風範的Bubble。

▲三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪（圖／飼主張鈞惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主形容Bubble是個「恰北北」。

張鈞惠笑曾經播放Bubble打呼的影片，本喵聽見以後卻沒什麼反應，「牠渾身喜感，都快要沒東西給人家探聽了！」主奴倆每天早晨都一同起床、盥洗，「Bubble習慣跳到馬桶，再上去洗手檯喝水。有一次我還來不及蓋馬桶蓋，這孩子就直接掉進去，害得我只好趕緊幫忙洗澡！」

▲三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪（圖／飼主張鈞惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲睡得超自在～

▲三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪（圖／飼主張鈞惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Bubble歪頭。

這段超萌的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，已經吸引3千多讚數，許多網友紛紛被Bubble可愛的打呼聲笑翻，紛紛留言，「頭咖巴蕊就關了！」、「你是在大聲什麼啦XD」、「牠昨天上大夜班，很累！」、「很努力用鼻孔呼吸（抽動）～」、「做了什麼大事業，這麼累？」、「這個聲音母湯啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯打呼

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