半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…5HR後離世

▲狗狗已經10多歲，半癱又罹患白內障。（圖／網友陳毓汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

屏東網友陳毓汶發現「過世」的浪浪倒臥在路邊，正準備善後，卻發現狗狗還有呼吸。汪汪被緊急送醫，診斷出白內障以及半癱瘓，獲救後不斷發出嗚咽聲，抬頭磨蹭回應著溫柔的撫摸，還頻頻眨眼，似乎想看清恩人的模樣，無奈最後仍無法撐過這一關。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲狗狗獨自倒臥在暴雨中不知多久，隔天早上才被發現。

陳毓汶向《ETtoday寵物雲》表示，一早7點多，同事就告知停車場入口有隻浪浪倒地，「前一晚屏東滂沱大雨，牠全身都溼透了，連耳朵裡都積水。」她立刻請假並且準備紙箱、浴巾用來保暖，「狗狗發現自己被救以後，嗚咽地叫好幾聲，聽起來非常委屈，即使很吃力，仍然想要撐起身體磨蹭我。」

▲狗狗倒在停車場門口。

▲狗狗獲救以後不斷嗚咽。

獸醫從肌肉萎縮程度判斷，狗狗已經癱瘓一段時間、行動困難，而且公司附近完全沒有住宅，讓陳毓汶懷疑汪汪突然出現，可能是被惡意棄養，「醫院評估認為救治機會渺茫，我蹲在那裡哭了好久，也做不了安樂死的決定，只能摸摸孩子突出的脊椎和肋骨，告訴牠，『這幾天先吃東西、恢復體力，如果站得起來，就帶你回鄉下養老，好不好？』」

▲狗狗最終沒能撐過這一關。

陳毓汶回到公司上班，卻接到獸醫來電，原來狗狗中午灌食吃完最後一餐，不久後就在下午2點平靜地走了，「我想，這孩子感受到我的眼淚，怕我做不了決定，於是挑好時間走了，那些嗚咽也許是在道別吧！」她感慨地說，當初受到「徐園長護生園」的啟發走上救援之路，每次為此傷心，都會被熟識的獸醫碎念「愛心太氾濫，要撐得住！」，「我已經盡了最後的努力，只能希望大家『愛牠、養牠，就不要棄養！』」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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