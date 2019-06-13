ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…5HR後離世

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲半癱盲汪躺路邊淋雨整晚　嗚咽眨眼「想看恩人」…5HR後離世（圖／網友陳毓汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗已經10多歲，半癱又罹患白內障。（圖／網友陳毓汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

屏東網友陳毓汶發現「過世」的浪浪倒臥在路邊，正準備善後，卻發現狗狗還有呼吸。汪汪被緊急送醫，診斷出白內障以及半癱瘓，獲救後不斷發出嗚咽聲，抬頭磨蹭回應著溫柔的撫摸，還頻頻眨眼，似乎想看清恩人的模樣，無奈最後仍無法撐過這一關。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲半癱盲汪躺路邊淋雨整晚　嗚咽眨眼「想看恩人」…5HR後離世（圖／網友陳毓汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲狗狗獨自倒臥在暴雨中不知多久，隔天早上才被發現。

陳毓汶向《ETtoday寵物雲》表示，一早7點多，同事就告知停車場入口有隻浪浪倒地，「前一晚屏東滂沱大雨，牠全身都溼透了，連耳朵裡都積水。」她立刻請假並且準備紙箱、浴巾用來保暖，「狗狗發現自己被救以後，嗚咽地叫好幾聲，聽起來非常委屈，即使很吃力，仍然想要撐起身體磨蹭我。」

▲半癱盲汪躺路邊淋雨整晚　嗚咽眨眼「想看恩人」…5HR後離世（圖／網友陳毓汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗倒在停車場門口。

▲半癱盲汪躺路邊淋雨整晚　嗚咽眨眼「想看恩人」…5HR後離世（圖／網友陳毓汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗獲救以後不斷嗚咽。

獸醫從肌肉萎縮程度判斷，狗狗已經癱瘓一段時間、行動困難，而且公司附近完全沒有住宅，讓陳毓汶懷疑汪汪突然出現，可能是被惡意棄養，「醫院評估認為救治機會渺茫，我蹲在那裡哭了好久，也做不了安樂死的決定，只能摸摸孩子突出的脊椎和肋骨，告訴牠，『這幾天先吃東西、恢復體力，如果站得起來，就帶你回鄉下養老，好不好？』」

▲半癱盲汪躺路邊淋雨整晚　嗚咽眨眼「想看恩人」…5HR後離世（圖／網友陳毓汶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗最終沒能撐過這一關。

陳毓汶回到公司上班，卻接到獸醫來電，原來狗狗中午灌食吃完最後一餐，不久後就在下午2點平靜地走了，「我想，這孩子感受到我的眼淚，怕我做不了決定，於是挑好時間走了，那些嗚咽也許是在道別吧！」她感慨地說，當初受到「徐園長護生園」的啟發走上救援之路，每次為此傷心，都會被熟識的獸醫碎念「愛心太氾濫，要撐得住！」，「我已經盡了最後的努力，只能希望大家『愛牠、養牠，就不要棄養！』」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯流浪動物棄養白內障癱瘓救援

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感

三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪

媽細心鏟屎　傻喵卻「當機呆望2HR」：誰偷朕的便便..

夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙

盲貓想揪寄居蟹一起玩　奴才趴地上陪等20分鐘…背影..

姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地兼當手機架

好香！萌貓「超人飛姿」陪掛梯子上　「守護肉粽」不下..

鋼牙汪「咬暴擀麵棍」媽怒換這一根　網笑翻：有吐渣嗎..

貓魂小白狗賴奴才懷裡「咬手臂＋汪踏踏」　1天3次融..

混血二哈一碰水就「石化頂摳摳」　眼前狂轉狗生跑馬燈

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔..

硬漢喵肚子餓直接「冰斗啦」 怒瞪奴才一眼：咱們走著..

淡定書僮！喵皇變身置物架 小鏟屎官寫作業就是要配主..

愛媽給浪浪的飼料莫名消失...　一見「兇手」嚇到！..

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶..

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

美洲豹遭7狗追咬入樹林！　奮力反擊仍無力倒血泊亡

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…5H..

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵..

5個月沒見初戀女友　歐告「暴風成長」牠嚇呆：妳變了..

懷孕豬媽遭狠踹、猛毆電到尖叫　獲救8小時生下17寶..

旁邊超空！鬆獅硬走窄縫「大頭卡住」一臉囧　媽笑爆：..

找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

理財周刊／市場聚焦個股營收表現

他聽哭鬧聲穿腦「睡眠被剝奪」　2米高摔死6個月大女..

7歲壘球女孩罹癌症4期　隊友齊聚球場「陪她剃頭」：..

中油租船沉了！阿曼灣2油輪遇襲「船員棄船逃」　44..

影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場..

連俞涵下戲「累到度估」　姚愛寗爆：她零食還放在嘴裡

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

腸病毒流行期竹市完備防疫工作　落實洗手五步驟

2野狗狂啃！「板金變形爆胎」車主上班好想哭　網曝稀..

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣..

寵物動物熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

讀者迴響

熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道歉

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲得一件潮破褲XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面