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找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」

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▲胖橘：就是那裡！（影／飼主葉小路提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「胖橘」有一個特別的嗜好，最喜歡被人搓揉「鼻子」，只見牠一被碰到敏感點，就彷彿被打開某種開關，整隻貓定格在原地，瞇眼享受，舒服的表情，彷彿飛到雲端。飼主葉小路將畫面記錄下來、貼文分享，讓許多網友大開眼界，「貓咪真的是各種怪癖！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲胖橘最喜歡被揉鼻子。（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主笑說，胖橘鼻子跟眼睛都很大唷！

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲形象崩壞的胖橘。

葉小路向《ETtoday寵物雲》提到，有一次躺在床上看電視，毛孩就跑過來撒嬌討摸，「牠一直用鼻子頂我的手，我就搓搓牠的鼻子，沒想到這孩子從此以後就愛上了！」現在他每天下班，都要先幫胖橘按摩1、2分鐘，「牠享受夠了，就會自己跑去看風景。」

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖橘睡到翻肚。

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有點太放鬆了。

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖橘忘記收舌頭～

葉小路在公司附近餵養浪浪，1、2年下來發現貓咪陸續生病、出意外離世，「巷子裡的車速都很快，許多孩子都被撞傷或死亡。」他捨不得看見親人又乖巧的胖橘也遭遇相同命運，因此決定收編，「我出門以前，這孩子都會跑過來翻肚子，在家時也常常睡到沒形象，應該是因為很有安全感、很放鬆吧！」

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吐司上的胖橘。

▲找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」（圖／飼主葉小路提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現在的胖橘很幸福唷～

這段Q萌的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，已經累積了6千多讚數，網友們都被胖橘可愛的怪癖融化了，紛紛留言，「果然還是要別人搓才爽呢～」、「嘴邊肉好肥嫩～」、「鼻子是有多癢XD、「揉到紅鼻子，變麋鹿貓啦！」、「牠的鼻子好像被摸大了。」、「我也去搓了⋯⋯被咬！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯橘貓按摩馬殺雞

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