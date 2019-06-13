ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白白：想摸弟弟？先過我這一關！（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「白白」成熟懂事，時常擔任「保姆」工作，幫忙照顧小小鏟屎官「昊昊」。這一天，姐弟倆窩在床上休息，毛孩看見奴才伸手想要抱起寶寶，一秒氣噗噗，守著弟弟不給碰，還用充滿殺氣的眼神瞪著鏡頭，讓爸爸哭笑不得，「好像孩子是牠生的一樣……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲白白和昊昊形影不離。

▲絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白白其實不太喜歡被摸，唯獨昊昊怎麼做都可以。

▲絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲讓昊昊「饋腳」也沒問題～

爸爸接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，兩寶相差不到1歲，從小一起長大，感情非常好，「昊昊走到哪，白白就跟到哪，一起洗澡、一起睡覺、一起吃零食，也一起搗亂，把爸媽氣得半死！」他提到，毛孩其實不太喜歡被摸，「但是，弟弟怎麼搞牠都沒關係。」

▲絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白白在發光～

▲絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲連洗澡也要在一起唷！

爸爸以前曾經擔任「KBA往生動物救援隊」的隊長，因緣際會之下，從愛媽手中接下這隻曾經受虐，又被拋棄在快速道路上的小貓，「我帶著白白去做健康檢查、打預防針，才發現牠雙耳全聾，叫牠都沒反應。」他也感性地說到，很多人反對小孩跟寵物膩在一起，「但是，讓牠們一起成長才是好事，至少我們家這一對，誰都不能少了彼此。」

▲絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白白和昊昊，不能少了彼此。

這張「毛保姆」的照片被分享到臉書社團「還沒想好名字的貓社團」以後，已經累積1千多讚，許多網友紛紛笑翻留言，「等小奴才開始哭，主子就會還你了XD」、「交給牠養好了～」、「你可以去做你自己的事了，有狀況貓會去找你！」、「這小孩有前途，小小年紀就收服喵皇了。」、「主子表示我才是生母！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯保姆救援

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

調皮柴亂鑽被黏住！　無奈換「下半身失蹤」造型超性感

三花睡覺狂哼「軟萌咩咩聲」　媽被吵到崩潰：開關在哪

媽細心鏟屎　傻喵卻「當機呆望2HR」：誰偷朕的便便..

夏天到了！萌橘自辦「居家海灘趴」　忘情翻肚蠕動滾沙

盲貓想揪寄居蟹一起玩　奴才趴地上陪等20分鐘…背影..

姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地兼當手機架

好香！萌貓「超人飛姿」陪掛梯子上　「守護肉粽」不下..

鋼牙汪「咬暴擀麵棍」媽怒換這一根　網笑翻：有吐渣嗎..

貓魂小白狗賴奴才懷裡「咬手臂＋汪踏踏」　1天3次融..

混血二哈一碰水就「石化頂摳摳」　眼前狂轉狗生跑馬燈

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔..

硬漢喵肚子餓直接「冰斗啦」 怒瞪奴才一眼：咱們走著..

淡定書僮！喵皇變身置物架 小鏟屎官寫作業就是要配主..

愛媽給浪浪的飼料莫名消失...　一見「兇手」嚇到！..

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶..

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

郵差送包裹要求看「漂漂小姐」身分證　她「5個字」讓..

絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

美2長頸鹿遭閃電打死　動物園：機率十億分之一的悲劇

冰櫃塞20狗遺體救出188病犬　惡飼主曾獲「最佳育..

聽到奴才聲音！　萌貓守監視器前「無辜看鏡頭」：趕快..

「打」牠就是愛！帶毛孩排隊「雙重保護」　痛一下防一..

13歲老黑送養按讚個位數...3年來努力活著　爸：..

「野鴿群聚排泄」居民超困擾！　動保處4招減少鴿子出..

美國前10寵物友善企業　Uber到處都狗床還有給薪..

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

三重大媽「用餐不清垃圾」遭勸　爆走扯髮狂毆超商女店..

YAMAHA黃牌重機「R3」推MotoGP版！超帥..

直播／蔡英文初選勝出　1500總統府舉行記者會

2019高校畢業歌票選出爐

你沒看錯！三重必吃20元酸菜滷肉飯　再來一碗白菜魯..

運將拒載他下場超慘！遭惡男狠踹圍毆…被打到頭部出血..

21歲正妹變身恐怖惡女　捏爆男友「蛋蛋」害他大失血..

公寓成小型製毒場！　一張搜索票讓他跑不了

「我們要一起打贏2020」　蔡英文感性發文提「5個..

寵物動物熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

讀者迴響

熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道歉

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲得一件潮破褲XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面