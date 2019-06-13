絕美毛保姆「不讓奴才碰寶寶」　爸無奈：孩子你生的？

▲白白：想摸弟弟？先過我這一關！（圖／爸比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「白白」成熟懂事，時常擔任「保姆」工作，幫忙照顧小小鏟屎官「昊昊」。這一天，姐弟倆窩在床上休息，毛孩看見奴才伸手想要抱起寶寶，一秒氣噗噗，守著弟弟不給碰，還用充滿殺氣的眼神瞪著鏡頭，讓爸爸哭笑不得，「好像孩子是牠生的一樣……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲白白和昊昊形影不離。

▲白白其實不太喜歡被摸，唯獨昊昊怎麼做都可以。

▲讓昊昊「饋腳」也沒問題～

爸爸接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，兩寶相差不到1歲，從小一起長大，感情非常好，「昊昊走到哪，白白就跟到哪，一起洗澡、一起睡覺、一起吃零食，也一起搗亂，把爸媽氣得半死！」他提到，毛孩其實不太喜歡被摸，「但是，弟弟怎麼搞牠都沒關係。」

▲白白在發光～

▲連洗澡也要在一起唷！

爸爸以前曾經擔任「KBA往生動物救援隊」的隊長，因緣際會之下，從愛媽手中接下這隻曾經受虐，又被拋棄在快速道路上的小貓，「我帶著白白去做健康檢查、打預防針，才發現牠雙耳全聾，叫牠都沒反應。」他也感性地說到，很多人反對小孩跟寵物膩在一起，「但是，讓牠們一起成長才是好事，至少我們家這一對，誰都不能少了彼此。」

▲白白和昊昊，不能少了彼此。

這張「毛保姆」的照片被分享到臉書社團「還沒想好名字的貓社團」以後，已經累積1千多讚，許多網友紛紛笑翻留言，「等小奴才開始哭，主子就會還你了XD」、「交給牠養好了～」、「你可以去做你自己的事了，有狀況貓會去找你！」、「這小孩有前途，小小年紀就收服喵皇了。」、「主子表示我才是生母！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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